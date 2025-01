Helicóptero cai com quatro pessoas em SP; pais morrem, filha e piloto sobrevivem

Foto: Reprodução | Quatro pessoas estavam na aeronave de modelo EC130 B4 que saiu do Aeroporto do Campo de Marte em sentido à cidade de Americana.

Na noite de quinta-feira, 16, um helicóptero caiu em uma mata fechada no morro do Tico Tico, em Caieiras, na Grande São Paulo. Duas pessoas morreram e outras duas sobreviveram.

Quatro pessoas estavam na aeronave de modelo EC130 B4 que saiu do Aeroporto do Campo de Marte em sentido à cidade de Americana. A informação é da Defesa Civil de São Paulo.

O piloto e uma passageira de 11 anos foram retirados separadamente da área de mata com vida. Eles foram levados ao Hospital das Clínicas após o resgate, segundo a PMESP. O hospital não divulga informações sobre estado de saúde de seus pacientes.

Outros dois passageiros adultos, pais da menina que sobreviveu, morreram na aeronave. Eles são André Feldman, CEO da Big Brazil International Games, e Juliana Feldman, empresária. Os dois são de Americana.

Fabricado em 2001, helicóptero pertencia à empresa C & F Administração de Aeronaves LTDA. Ele não tinha autorização para táxi aéreo, mas tinha situação de aeronavegabilidade normal, segundo o Registro Aéreo Brasileiro.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/01/2025/10:22:06

