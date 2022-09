Jovem é assassinado na frente de casa em Altamira, no Pará

(Foto:Reprodução) – Um jovem de 19 anos foi morto a tiros, no final da tarde desta segunda-feira (19), na Rua Capim Limão, bairro São Joaquim, em Altamira, no sudoeste do Pará.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava sentada na frente de casa, quando um homem chegou em uma motocicleta e efetuou os disparos. O jovem foi atingido por dois tiros no pescoço e um na região da boca. Ele foi socorrido por moradores, que o levaram a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu e morreu a caminho da unidade hospitalar.

Ainda não há informações sobre o que motivou o assassinato do jovem.

Durante os disparos, um vizinho também foi atingido de raspão por uma bala, mas não corre riscos. De acordo com a PM, o morador recebeu atendimento de primeiros socorros e foi liberado logo em seguida.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou informações à Polícia Militar e Policia Civil sobre o andamento das buscas pelo suspeito do assassinato e motivação do crime e aguarda nota. (Com informações do O Liberal

