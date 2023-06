“Tudo Puta!” – Servidoras da limpeza são difamadas e humilhadas por líder de equipe em Alta Floresta no MT

Alta Floresta | “Tudo Puta!” – Servidoras da limpeza são difamadas e humilhadas por líder de equipe -(Foto:Mato Grosso ao Vivo)

Indignadas com a agressão verbal psicológica e humilhação coletiva, além da falta de providências do chefe de setor, o grupo de 7 mulheres decidiu prestar queixa crime contra o suspeito.

O fato se deu por volta das 11:00hs, desta Segunda-feira (12/6), no bairro Almeida Prado, dentro da Van de transporte da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, enquanto as servidoras se preparavam para vir almoçar.

Segundo consta do Boletim de Ocorrência nº 2023.163520, lavrado ontem mesmo no final da tarde, o servidor Rodinei Antonio da Cunha, conhecido como “Pingo“, que possui a função de Líder de Equipe masculina e não tem qualquer ascendência sobre a equipe feminina, se dirigiu a porta da Van onde as mesmas estavam já sentadas e disse de forma agressiva que o veículo estava “parecendo um cabaré!”. Ao ser questionado por sua declaração, o mesmo reafirmou: “é isso mesmo, são todas putas!”.

Revoltadas com as palavras desferidas pelo suspeito, as mesmas relataram ao Coordenador de Setor, conhecido como Dirceu Leal, pedindo providências imediatas quanto a difamação explícita promovida pelo servidor Rodinei, e foram informadas que ele seria afastado do grupo.

Porém, o mesmo retornou ao local de trabalho com sua equipe onde elas continuavam trabalhando e de longe ficava debochando e fazendo gestos e ironizando a situação.

O “Valentão”

Tomamos conhecimento por membros de sua própria equipe, que o mesmo tem o costume de aplicar os mesmos constantes maus tratos, agressões verbais, palavrões e xingamentos aos membros da equipe masculina que lidera e, em outra ocasião passada quase chegou as vias de fato com um subordinado, chamado Silvanir, conhecido como Bolinha, correndo atrás do mesmo com um canivete, fato presenciado por todos os demais servidores das duas equipes.

O Protegido do Chefe

Segundo informações, nem após esse episódio ou mesmo após o ocorrido ontem contra as mulheres o servidor foi repreendido diante das mesmas, pois continuou trabalhando normalmente o dia todo, como se nada tivesse acontecido, em razão de ter as “costas quentes” e ser protegido do Coordenador de setor, Dirceu leal, que mesmo tendo pleno conhecimento dos fatos e ouvidos todas as testemunhas ainda “implorou” para que o boletim fosse retirado em tom de ameaças veladas contra as servidoras, sugerindo que caso as mesmas não fizessem isso “as coisas poderiam pegar mal pra vocês…”

Sem esperanças de ver qualquer providências cabais contra o seu agressor, as servidoras agora seguem com medo de o mesmo retorne a função ou de represálias, perseguições e até mesmo demissões por terem tomado a decisão de prestar a queixa contra o suspeito.

O que dizem os citados

Em conversa com o servidor Rodinei Antônio, o mesmo negou que tivesse chamado as servidoras “putas”, mas, confirmou que disse que a Van onde elas estavam sentadas estava “parecendo um cabaré”, mas, segundo ele, devido a sujeira em que se encontrava o veículo e não relação a presença delas.

Rodinei afirmou que após o episódio de ontem foi repreendido pelo chefe de setor, Dirceu Leal, que ao tomar conhecimento dos fatos se mostrou “sem palavras“, e o afastou do setor, sendo que ainda não sabe para onde vai ser transferido.

Perguntado se sentia injustiçado pela punição, sendo que declara não ter proferido o xingamento contra suas denunciantes, se mostrou pouco preocupado, mas, que se caso for para ele ser punido que elas também deveriam receber a mesma punição, mesmo reconhecendo que foi ele quem começou a confusão.

Perguntado se o episódio dele ter corrido atrás de um de seus comandados com um canivete, o mesmo negou e disse que isso nunca aconteceu.

Conversamos também com o servidor Silvanir (Bolinha), que segundos os demais colegas teria sido perseguido pelo Rodinei com um canivete na mão, mas, o mesmo demonstrando visível estado de nervosismo com o assunto, se limitou a dizer apenas que preferia “não comentar” sobre o episódio.

Tentamos contato com o Coordenador de Setor, Dirceu Leal, via Whatsapp e por ligação, mas, apesar de ter sido visualizada nossas mensagens não obtivemos retorno até o fechamento desta matéria.

Fonte: Mato Grosso ao Vivo/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/06/2023/06:25:27

