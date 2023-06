Mais um avião faz pouso de emergência em Teresina

(Foto: Reprodução) – Avião cai em campo de futebol.

Este é o segundo caso em menos de 24 h na capital

Um avião de pequeno porte acaba de fazer um pouso de emergência no campo do Bariri, um centro esportivo que fica a poucos metros do aeroporto Petrônio Portela, em Teresina.

O advogado Arcedino Concesso de Araguaína, Tocantins, era quem pilotava a aeronave que fez pouso de emergência no campo do Bariri.

Populares socorreram o piloto, duas mulheres adultas, um outro adulto e uma criança, que não se sabe ainda os nomes, mas que sobreviveram graças a manobra bem sucedida do piloto. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados ao local.

Uma ambulância avançada, duas ambulâncias básicas e duas motolâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência fizeram atendimento das vítimas. De acordo com o SAMU, os cinco tripulantes tiveram apenas escoriações.

“Foram prontamente atendidas cinco pessoas, sendo uma criança e quatro adultos. Todos tiveram apenas escoriações e foram encaminhados para atendimento no Hospital de Urgência de Teresina”, informou o Samu.

Testemunhas disseram que o avião caiu ou pousou forçadamente logo após a decolagem. O avião é um Corisco fabricado pela Embraer.

Fonte: Redação do Portal AZ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/06/2023/08:41:53

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...