Túnel do Tempo -Caso de estupro seguido de morte ainda não foi desvendado em Novo Progresso

Passado 5 anos -Caso de estupro seguido de morte ainda não foi desvendado em Novo Progresso.

Antonia Claudiane de Souza Silva de 13 anos, foi brutalmente assassinada estuprada em Abril de 2015 em Novo Progresso.

ENTENDA O CASO

Claudiane estava desaparecida desde terça-feira 14/04/2015 ( quatro dias), desde que , saiu de casa para ir para a Escola João Carlos Batista e não retornou mais para casa.

Antonia Claudiane de Souza Silva de 13 anos, foi encontrada na manhã de sábado (18 de Abril de 2015) ,o corpo de Antonia Claudiane de Souza Silva de 13 anos, estava desaparecida desde terça-feira (14/04/2015), saiu de casa para ir para a Escola João Carlos Batista e não retornou mais para casa.

Os familiares de Claudiane começaram a fazer buscas pelos quatros cantos da cidade e a encontraram sem vida, ao lado da pedreira desativada Vale do Curúa.

O corpo estava aproximadamente vinte ( 20) metros mata a dentro, Claudiane foi encontrada pendurada em uma árvore enforcada e sem roupas, tudo indica que também foi abusada sexualmente.

O corpo de Claudiane estava preso em entre duas arvores por uma corda amarrada em seu pescoço.

Padastro foi apontado com principal suspeito

A policia apontou varias versões, outras pessoas, foram ouvidas em audiência , o caso caiu para o padrasto que foi apontado como principal suspeito.

Segundo informações o padrasto é o principal suspeito, conforme seu depoimento e de outras pessoas, o mesmo caiu em contradição. Conforme relatos da família o padrasto Aguinaldo Pereira da Silva tinha muito ciúmes de Claudiane, e foi confirmado em depoimento pela tia ao Conselho Tutelar. O padrasto negou envolvimento no crime.

O padrasto foi retirado da delegacia por medida de segurança, a população ameaçou linchá-lo.

Mãe saiu em defesa do padrasto

Regiane de Sousa que é mãe da jovem Antonia Claudiane de Sousa Silva brutalmente assassinada a mais de 100 dias no município de Novo Progresso concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre o caso.

Informou ainda que depois do seu marido Aguinaldo Pereira da Silva ter sido preso acusado de ter assassinado a sua filha, não teve mais contato com o mesmo, somente através de advogado e que confia plenamente nele, “ele jura inocência e eu confio nele, ele é inocente”.

Disse que o seu marido nunca foi agressivo com Claudiane e nem com ela, boatos que saíram sobre isso é tudo mentira, nunca agrediu ela ou sua filha e que também não era ciumento. As pessoas falam muito sem ter provas de nada, quem vivia com ele era eu e ela.

Passado os cinco anos , o crime continua sem solução, o padrasto continua respondendo, alegando ser inocente.

