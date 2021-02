Túnel em construção é descoberto em penitenciária e policiais frustram fuga de presos em Sinop MT

Por G1 MT 18/02/2021 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Depois que todos os presos foram retirados para a inspeção estrutural de um dos raios, foi localizado um buraco no piso, mais precisamente no banho de sol de uma das alas, além de duas grades serradas.

You May Also Like