Ucrânia captura político aliado do presidente da Rússia, Vladimir Putin

Desde o ano passado, Medvedchuk enfrentava um processo pro traição. (Foto:Reprodução / Forças armadas da Ucrânia)

Ucranianos estão dispostos a trocar Viktor Medvedchuk por prisioneiros de guerra detidos pelas forças russas

Forças ucranianas prenderam Viktor Medvedchuk liderança pró-Rússia na política da Ucrânia, aliado do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e líder do principal partido de oposição. Nesta terça-feira (12), o presidente Volodymyr Zelensky publicou uma foto do político algemado.(As informações são do G1 Mundo).

Desde o ano passado, Medvedchuk enfrentava um processo pro traição. Ele nega ter cometido qualquer crime e diz que Putin é padrinho de sua filha.

Em troca da liberdade do líder pró-Rússia, que teria fugido da prisão domiciliar em fevereiro, a Ucrânia pede a liberdade de prisioneiros de guerra ucranianos detidos pelas forças de Moscou.

Jornal Folha do Progresso em 13/04/2022/08:39:11

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...