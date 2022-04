Dona de clínica de estética denunciada por clientes sofrerem lesões graves é indiciada pela polícia e investigada pelo Conselho de Farmácia no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ao g1, a profissional Tayna Aguiar informou que as pacientes faziam um tratamento longo e que o problema ocorreu após a última sessão por erro no lote. Ela diz que entrou com processo contra o laboratório responsável, mas que mesmo assim, fez o que estava ao seu alcance e que fechou a clínica e vendeu os equipamentos para custar o tratamento das clientes.

O MPPA não solicitou suspensão profissional da acusada. Durante as investigações, a farmacêutica alegou que não era culpa de seu procedimento e sim de um lote errado enviado pelo laboratório PHD do Brasil.

Questionado pelo g1, o CRF informou que seria constituída a Comissão de Ética para julgar o caso. “Em caso de comprovação das acusações e encontro das irregularidades, as sanções podem variar de advertências, multas, suspensão até a perda definitiva do registro profissional”, informou em nota.

O Conselho Regional de Farmácia (CRF) abriu neste mês uma investigação para apurar o caso de uma dona de clínica estética ré após ser denunciada pelo Ministério Público do Pará (MPPA) e indiciada pela Polícia Civil por lesão corporal conta pacientes. Ela é farmacêutica e está em liberdade à disposição da Justiça. (As informações são de Débora Soares, g1 Pará — Belém).

