Mais 15 pacientes do Amazonas devem chegar a Belém nesta quinta-feira

(Foto:Reprodução) – No total, Pará recebeu 26 pacientes do estado vizinho. Quatro deles morreram

Mais 15 pacientes do estado do Amazonas estão sendo aguardados nesta quinta-feira, 4, para serem tratados do novo coronavírus no Pará. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

No total, 26 enfermos acometidos pela covid-19 no Amazonas foram trazidos para o Pará desde o dia 18 de janeiro. Quatro pacientes morreram em decorrência das complicações da doença.

De acordo com a Sespa, oito pacientes ainda continuam internados em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha do Hangar, em Belém, para onde foram encaminhados os convalescentes.

Os pacientes foram transferidos a pedido do estado vizinho por conta da superlotação e falta de oxigênio que atingiu a rede hospitalar amazonense e resultou em centenas de mortes desde o mês passado.

Os pacientes que receberam alta já regressaram para o Amazonas, a maioria na quinta-feira passada, 28.

Além do Pará, cerca de 15 estados brasileiros como Maranhão, Rio Grande do Norte, Goiás, Paraná, Piauí, Paraíba, Ceará e Distrito Federal também receberam dezenas de pacientes do Amazonas acometidos pela covid-19.

No caso do Pará, nos procedimentos de transferência, o estado do Amazonas é responsável pelo transporte desses pacientes de Manaus até Belém. Os enfermos são transportados pela Força Aérea Brasileira (FAB) a partir de ação do Ministério da Saúde (MS), que envolve também o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar do Pará.

Por:Redação Integrada

