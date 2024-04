Uepa divulga lista de aprovados na sexta repescagem do vestibular 2024

O Reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPA, com base nas normas do edital nº 86/2023 UEPA, do PROCESSO SELETIVO 2024 – PROSEL, e obedecendo a ordem de classificação para as chamadas subsequentes do referido processo, convoca os candidatos conforme a listagem deste edital e cronograma a seguir:

A relação na íntegra está disponível no site www.uepa.br.

A lista reúne 14 candidatos que foram convocados para Licenciatura e Bacharelado, nos campi de Ananindeua e Belém.

A pré-matrícula começa nesta quinta-feira ( 25) por meio deste link aqui. Na sexta-feira (26), haverá a verificação da autodeclaração pelas bancas de heteroidentificação, no horário de 9h às 13h, na Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA) do campus/município para o qual obteve aprovação.

Nos dias 26 e 29 também haverá matrícula presencial para cotistas e não cotistas.

Confira abaixo os documentação obrigatória para confirmação da matrícula:

Declaração de Ocupação de Vaga Única impressa, disponível no momento da matrícula presencial;

Carteira de Identidade;

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Certidão de Nascimento ou Casamento;

Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino);

1 (uma) foto 3 x 4 recente (colorida);

Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição ou declaração de quitação eleitoral emitido pelo site do TSE;

Histórico Escolar do Ensino Médio;

Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

Comprovante de Residência (recente que contenha CEP);

Formulário de Autodeclaração (para candidatos classificados nas cotas etnico-raciais), disponível no edital 08-2024;

Declaração comprobatória de pertencimento ao povo Indígena (para candidatos classificados nas cotas étnico-raciais), disponível no edital 08-2024;

Fonte: Ascom UEPA e G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/04/2024/06:31:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...