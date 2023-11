Ufopa comemora 14 anos com programação especial de aniversário na sede e nos campi

Em Santarém, a comemoração ocorrerá na sexta-feira, dia 10, a partir das 9 horas no Madeirão.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) completa 14 anos no dia 5 de novembro de 2023. Para comemorar a data, haverá no período de 6 a 10 de novembro uma programação especial, alusiva ao aniversário, com atividades lúdicas e corte do bolo, em Santarém e nos demais campi.

“A Ufopa completa 14 anos transformando a realidade da região oeste do Pará. Nosso patrimônio arqueológico, nossa biodiversidade, riquezas minerais, econômicas e farmacêuticas estão, cada vez mais, sendo estudadas e utilizadas para melhorar a vida de quem mora aqui através de projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos por nós”, afirma a reitora Aldenize Ruela Xavier.

Em Santarém, o aniversário da Ufopa será comemorado na sexta-feira, 10 de novembro, a partir das 9 horas, no Espaço Madeirão, situado na Unidade Tapajós, com apresentação da Orquestra Sinfônica Maestro Wilson Fonseca e do Coral da Ufopa, corte do bolo e inauguração do Complexo Esportivo e da estátua do músico Sebastião Tapajós. Nos demais campi, a programação de aniversário ocorrerá logo na segunda-feira, 6 de novembro, com exceção do Campus Juruti, que fará sua comemoração na sexta-feira, dia 10.

Ufopa – A Ufopa foi criada pela Lei nº 12.085, de 5 de novembro de 2009. É a primeira instituição federal de ensino superior com sede num dos pontos mais estratégicos da Amazônia, o município de Santarém, a terceira maior cidade paraense. A criação da Ufopa faz parte do programa de expansão das universidades federais e é fruto de um acordo de cooperação técnica firmado entre o Ministério da Educação (MEC) e a Universidade Federal do Pará (UFPA), no qual se previu a ampliação do ensino superior na região amazônica, através de política multicampi.

Atualmente, a Ufopa também está presente nos municípios de Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná, para atender à demanda de profissionais qualificados exigidos para o desenvolvimento regional. “Temos muito mais a crescer para os próximos anos e o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional mostra isso. Há 14 anos éramos 50 servidores e dois polos em Santarém. Hoje somos mais de mil servidores, ofertando cursos e fazendo ciência em 14 municípios, sendo seis deles campi e outros oito polos em parceria com prefeituras, governo do estado e governo federal”, esclarece Aldenize Xavier.

Programação de aniversário da Ufopa:

6 de novembro de 2023 – Segunda-feira

Alenquer

17h: Auditório do Campus Alenquer

Confira a programação AQUI.

Itaituba

16h: Auditório e área externa (estacionamento e quadra) do Campus Itaituba

Confira a programação AQUI.

Monte Alegre

16h: Campus Monte Alegre

Confira a programação AQUI.

Oriximiná

8h: Campus Oriximiná

Confira a programação AQUI.

Óbidos

10h: Campus Óbidos

Confira a programação AQUI.

10 de novembro de 2023 – Sexta-feira

Santarém

9h: Espaço Madeirão, Unidade Tapajós

Confira a programação AQUI.

Juruti

16h30: Campus Juruti

Confira a programação AQUI.

