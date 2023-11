O Programa Avança Tapajós dá mais um passo para que o projeto do Polo Joalheiro se torne realidade em Novo Progresso e na região.

A comitiva é formada por vereadores do município de Itaituba-PA, Novo Progresso-PA, representantes do SEBRAE-PA – Agência Tapajós / UDTPP, COOPERTRANS e SEDEME. (foto>Via WhatsApp)

O Programa Avança Tapajós dá mais um passo para que o projeto do Polo Joalheiro se torne realidade na região.

Comitiva do Pará da região do Tapajós, desembarcou nesta segunda-feira 6 de novembro de 20232 no estado de São Paulo capital.

O intuito dessa viagem é realizar visitas técnicas aos polos joalheiros das cidades de Limeira, São José do Rio Preto e São Paulo, com reuniões agendadas durante a semana em São Paulo – SP no Instituto Brasileiro de Gemas (IBGM), no município de Limeira – SP na Associação Limeirense de Jóias (ALJ) e no município de São José do Rio Preto – SP – na AJORESP, será uma semana intensa de reuniões com empresários do setor e conhecer o processo produtivo.

O responsável por está viagem é o SEBRAE/PA – Agência Tapajós / UDTPP, seguindo a agenda de desenvolvimento econômico da região do Tapajós, do Programa Território Empreendedor, que é realizado pelo SEBRAE, Consórcio Tapajós e Brazauro Recursos Minerais S/A.

O objetivo é alavancar o desenvolvimento da região do Tapajós, com a verticalização do ouro na região, atrair investidores para que possa ser implantada o Polo Joalheiro, o qual o município de Itaituba-PA e Novo Progresso-PA, podem ser beneficiados com a implantação.

Participando da Comitiva e representando o município de Novo Progresso-PA, está o presidente da Câmara de Vereadores Sr. Dirck Roberto Silva e o vice-presidente Sr. Juliano Simionato.

