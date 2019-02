UFPA divulga relação de candidatos convocados na segunda repescagem do vestibular 2019

(Foto:Divulgação) – Novos calouros têm até o dia 22 para entregar seus documentos

A relação traz apenas os nomes dos alunos que iniciarão as aulas em 11 de março

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou a relação dos candidatos convocados na segunda repescagem do Processo Seletivo 2019 da instituição. Essa é a terceira convocação do ano – contando com a primeira, oficial – e se refere apenas aos alunos que iniciarão as aulas em 11 de março. A lista traz mais de 570 nomes de candidatos que não haviam sido classificados nas primeiras chamadas. A UFPA alerta os novos calouros para que entreguem seus documentos até a sexta-feira, dia 22 de fevereiro.

Segundo a instituição, as repescagens referentes aos alunos cujas aulas iniciam no segundo semestre serão publicadas somente em maio. “No momento, a prioridade é preencher as vagas dos cursos que começam em março. Só após o registro dos candidatos que começam a estudar em julho e agosto é que faremos repescagens para essas turmas. Em suma, não haverá chamada para esse grupo antes do início de maio”, informa Julieta Jatahy, diretora do Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (Ciac) da UFPA.

Segundo ela, ainda este mês serão divulgadas novas repescagens para alunos do primeiro semestre. “Orientamos quem está entre as primeiras colocações das listas para que observe os editais e vá organizando os documentos necessários, pois esses processos tem sido feito com bastante agilidade. Como muitas pessoas faltam às convocações, nossa previsão é de que tenhamos de fazer repescagens todas as semanas”, disse.

A lista completa dos aprovados e a relação de documentos necessários podem ser acessadas no site www.ciac.ufpa.br.

