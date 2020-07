Explosão de panela causa incêndio que destruiu casa

(Foto:Reprodução) – Segundo a Prefeitura, caminhão-pipa que trabalhava em obras de pavimentação ajudou a conter as chamas

Um incêndio da manhã desta sexta-feira (24) destruiu completamente uma casa em Senador José Porfírio, na mesorregião do Sudeste Paraense. O fogo começou por volta das 10h, perto da Praia do Leme, às margens do Rio Xingu, e consumiu a residência por completo. O fogo só não se alastrou porque um caminhão-pipa que trabalhava nas obras de pavimentação ali perto atuou no combate às chamas, com ajuda populares.

Segundo a secretária de Trabalho, Promoção e Assistência Social do município, Saloma Mendes, uma família de cinco pessoas morava na casa, e de acordo com o relato do dono da residência, o fogo teria começado com a explosão de uma panela de pressão que cozinhava em um forno de carvão no quintal. Uma centelha teria entrado na casa que, por ser de madeira, propagou o fogo muito rapidamente.

“Felizmente, ninguém se feriu, mas a casa foi consumida rápido. O carro que estava em obras ali perto ajudou na contenção das chamas, e nós [prefeitura] fomos ao local logo em seguida para dar apoio, colocando psicólogos e demais serviços de assistência à disposição. Como o documento da casa pegou fogo, estamos providenciando outros meios legais de conseguir dar entrada na documentação para ceder auxílio financeiro à família”, disse a secretária. A Secretaria de Infraestrutura também se fez presente no local da ocorrência.

Senador José Porfírio não conta com Corpo de Bombeiros e é atendida pelo 9º Grupamento Bombeiro Militar, com sede em Altamira, que fica há cerca de 150 quilômetros de distância.

Por:Redação Integrada

