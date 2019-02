Maduro diz que vai fechar fronteira da Venezuela com o Brasil nesta 5ª

(Foto:Maduro REUTERS / Manaure Quintero) -Decisão foi anunciada depois que governo brasileiro prometeu enviar ajuda humanitária para o país vizinho

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que o governo vai fechar a fronteira do país com o Brasil nesta quinta-feira à noite, depois que o governo brasileiro prometeu enviar ajuda humanitária para o país vizinho.

Maduro também disse que o governo está avaliando fechar a fronteira com a Colômbia diante dos planos da oposição de trazer ajuda humanitária apesar de sua objeção.

Em declarações na televisão, Maduro disse que o armazenamento de ajuda para a Venezuela na cidade colombiana de Cúcuta, que faz fronteira com o país, foi uma “provocação”. Ele argumenta que os planos da oposição são um show barato para prejudicar seu governo.

Por:Reuters

