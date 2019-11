Corpo de piloto é removido de avião encontrado em área de garimpo

O piloto foi identificado como Martinho Miranda da Silva. As causas do acidente ainda não foram confirmadas.

Avião monotomor é encontrado no Pará. — Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros

Avião desaparecido há 4 meses é encontrado em área de garimpo no PA; corpo de piloto é removido

O Corpo de Bombeiros informou, nesta terça (12), que um avião monomotor, desaparecido há quatro meses, foi encontrado em área de garimpo a 180 km do centro de Itaituba, no sudeste do Pará. A aeronave de prefixo PT KDU, do modelo Skyline, desapareceu no dia 9 de julho, segundo os Bombeiros.

O corpo do piloto, identificado como Martinho Miranda da Silva, também foi localizado. Os bombeiros foram acionados na tarde de segunda (11), mas se descolaram na manhã desta terça ao local que, segundo eles, tem difícil acesso.

Segundo informações preliminares, o avião caiu próximo à uma pista abandonada, após tentar pousar devido a problemas técnicos.

As causas do acidente ainda não foram confirmadas. O G1 solicitou mais informações ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e à Força Aérea Brasileira (FAB) sobre o caso.

12/11/2019 19h37

