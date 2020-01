Os feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal de Marabá e para o Hospital Regional da cidade. A Polícia abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.

Um homem morre e cinco pessoas ficam feridas em acidente na Transamazônica, em Marabá — Foto: Reprodução/TV Liberal

Um homem morreu e cinco pessoas ficaram feridas em acidente, na noite de domingo (26), na rodovia Transamazônica, em Marabá, sudeste do Pará.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma caminhonete parou no acostamento com problemas mecânicos. Em seguida, duas motocicletas, que venham em alta velocidade, bateram na traseira do veículo estacionado. Lucas da Silva Turele morreu no local. Uma terceira moto também se chocou contra os veículos que estavam na pista.

Os feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal de Marabá e para o Hospital Regional da cidade. A Polícia abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.

Por G1 PA — Belém

27/01/2020 17h59

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...