Justiça afasta dos cargos policias civis acusados de cobrança ilegal de fiança em Xinguara, no Pará

A Justiça Criminal de Xinguara, sudeste do Pará, determinou o afastamento de três policiais civis da delegacia da cidade. O afastamento foi pedido do Ministério Público do Pará (MPPA) que recebeu denúncia de que agentes públicos teriam cobrando finança ilegal de um preso em 2017.

