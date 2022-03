Um homem morre outro é preso após briga em fazenda

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por: Jornal Folha do Progresso com informações da 7ªCIPMNP em 28/03/2022/16:48:51

Segundo informações, o suspeito envolvido na briga provavelmente havia consumido bebidas alcoólicas; e, ainda tentou fugir do local com a arma do crime.

A guarnição da polícia Militar ao chegar já encontrou uma vítima o nacional Valdivino P. A. com vida, ele recebeu três facadas — no peito, na costela e na barriga — e foi imediatamente levada ao hospital municipal, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito neste domingo, 27 de março de 2022.

