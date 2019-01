(Foto:© Charles Platiau/Reuters)- Craque brasileiro está na capa do L’Équipe desta terça-feira

‘Uma maldição’, resume jornal francês sobre nova lesão de Neymar

Lesionado durante a partida do PSG contra o Strasbourg, no último dia 23, Neymar estampa a capa do jornal francês L’Équipe desta terça-feira (29), que traz como título “Uma madição”.

A mau agouro refere-se ao fato de o jogador ter tido uma lesão bem similar a que o tirou das oitavas de final da Champions League da temporada passada, contra o Real Madrid, e que quase o deixou fora da Copa do Mundo. Desta vez, a fratura no quinto metatarso tira o craque das partidas contra o Manchester United, também pelas oitavas, e pode comprometer toda a temporada no caso de cirurgia.

O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, visita o camisa 10 nesta terça a fim de entender o caso e dar sua opinião para que, a partir de então, o PSG decida sobre os procedimentos a serem adotados.



Fonte:Notícias ao Minuto Brasil

