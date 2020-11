Uma tonelada de drogas é encontrada em barco e dupla é presa

A mercadoria está avaliada em cerca de R$ 8 milhões – (Foto:Alailson Santos / PC-AM)

Eduardo Oliveira Simões, de 37 anos, e Ismaiel de Souza da Silva, de 51, foram presos no domingo (8), com mais de uma tonelada de drogas escondidas em uma embarcação, no porto de Iranduba, na região metropolitana de Manaus (AM). A mercadoria foi avaliada em cerca R$ 8 milhões.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, a equipe recebeu informações de que a dupla estava transportando a droga pelo rios Japurá e Solimões, nas proximidades do porto.

“A equipes fizeram a abordagem na Ilha da Paciência e trouxeram para o porto. Nesse momento foi passada o cão Odin, que fez uma varredura em todo o convés da embarcação e rapidamente identificou que teria entorpecentes entre o comando da embarcação e um tanque de gelo, onde eles traziam uma grande quantidade de pescado”, explicou a autoridade policial.

No barco, foi encontrado um fundo falso, onde estavam escondidos 1.050 kg de maconha tipo skunk.

Um dos acusados já havia sido preso pela Polícia Federal pelo crime de narcotráfico. A polícia investiga quem enviou e quem receberia a droga, também se a mercadoria ficaria apenas no Amazonas. A suspeita da polícia é que parte dela seguiria para outros estados do Brasil.

Por:Redação Integrada com informações de Portal do Holanda

