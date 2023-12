Três homens são presos suspeitos de estuprarem crianças de 8, 9 e 11 anos no Mato Grosso

De acordo com a Polícia Civil, as denúncias foram feitas pelas vítimas e os familiares. Após o início de uma campanha do Conselho Tutelar no município, 8 prisões foram realizadas envolvendo fatos semelhantes.

Três homens investigados por crimes de estupro de vulnerável foram presos pela Polícia Civil, nessa sexta-feira (15), em Alto Garças, a 366 km de Cuiabá. De acordo com a polícia, as vítimas tinham 8, 9 e 11 anos na época dos crimes. As prisões ocorreram após o início de uma campanha do Conselho Tutelar do município com apoio do Poder Judiciário.

As investigações começaram, após denúncias feitas pelas vítimas e os familiares.

Um dos presos é investigado por abusar sexualmente da enteada desde os 9 anos. A menina procurou o Conselho Tutelar do município para noticiar o fato e foi encaminhada à Delegacia de Alto Garças. De acordo com a polícia, a vítima contou ter sido obrigada, por anos, a manter relação com o suspeito, sob ameaças de morte. A vítima apresentou mensagens enviadas pelo padrasto, além de um vídeo de um dos abusos.

Outro suspeito preso foi denunciado pelo estupro de uma criança de 11 anos, filha de um casal de amigos, mediante violência e grave ameaça. A menina contou sobre os abusos para os pais e para a psicóloga, procurando a delegacia em seguida para registrar o fato. De acordo com a Polícia Civil, a vítima está bastante abalada emocionalmente e contou que estava sendo ameaçada e perseguida pelo investigado.

O terceiro preso é investigado por abuso sexual contra a sobrinha da esposa dele. As investigações apontaram que a criança foi abusada por diversas vezes, desde os 8 anos de idade.

Ela contou os abusos para o pai, que procurou imediatamente a polícia. A criança também narrou ter sido ameaçada de morte pelo suspeito ao longo dos anos, para não contar sobre os abusos para a família e para a polícia.

Segundo a Polícia Civil, após o início da campanha do Conselho Tutelar, 8 prisões foram realizadas no município envolvendo fatos semelhantes.

Aumento de casos em MT

Mato Grosso teve um aumento de 69% no número de casos de estupro de vulnerável, segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp-MT). De janeiro a novembro deste ano, foram registrados 105 casos. No mesmo período de 2022, foram contabilizados 65 estupros.

🚩O estupro de vulnerável envolve vítimas menores de 14 anos ou pessoas que, por enfermidade ou deficiência mental, não têm o discernimento para a prática do ato. Nesses casos há aumento na pena do criminoso, que pode ir de 8 a 15 anos de reclusão.

De acordo com o Atlas da violência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), apenas 10% dos casos de estupro são reportados. Muitas vezes, as pessoas não procuram as delegacias ou Unidades de Pronto Atendimento (UPA) por medo.

Fonte: G1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/12/2023/08:02:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...