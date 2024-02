UNAMA Santarém abre vagas de emprego

A UNAMA – Centro Universitário da Amazônia abriu 07 vagas de emprego no campus Santarém. Elas são estendidas para pessoas com deficiência. As oportunidades contemplam diversas áreas, buscando profissionais qualificados e engajados em contribuir para o crescimento e desenvolvimento da educação na região.

As vagas disponíveis são: tratador de animal (ZOOUNAMA); auxiliar de serviços gerais (Sermed Santarém); atendente de CRA; técnico de informática; preceptor no curso de Enfermagem; coordenador do curso de Direito; e analista acadêmico EAD PL (graduação completa em Enfermagem, Biomedicina ou Fisioterapia e pós-graduação completa).

Os interessados devem cadastrar o currículo no aplicativo Peixe30 até o dia 15 de fevereiro, indicando o nome da vaga. A seleção será realizada por meio de análise curricular, entrevista e, quando necessário, prova prática.

A UNAMA Santarém valoriza a diversidade e incentiva a candidatura de profissionais de diferentes perfis. Outras informações podem ser obtidas no setor de Recursos Humanos da Instituição, localizado na Rua Rosa Vermelha 335, Aeroporto Velho.

Fonte: UNAMA

