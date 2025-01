Única estudante de escola pública a tirar mil na redação do Enem passa em medicina na UFMG: ‘valeu a pena todo meu esforço’

Samille Malta, de 19 anos, foi aprovada em medicina na UFMG — Foto: Arquivo Pessoal

Samille Malta, de 19 anos, fez todo o ensino médio no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Ela se prepara agora para se mudar para Belo Horizonte, com previsão de início das aulas em março.

📚 A estudante Samille Malta, de 19 anos, única aluna da rede pública a alcançar nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, foi aprovada em medicina na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A jovem concluiu o 3º ano do ensino médio em 2024, cursando o Enem no fim do ano. Segundo ela, a medicina era a profissão que sonhava desde criança.

“Sempre foi meu sonho, então não consigo nem explicar a sensação. Hoje vejo que valeu a pena todo o meu esforço”, disse animada a nova acadêmica de medicina da UFMG.

As aulas na instituição de Belo Horizonte começam em março, e ela será uma das 160 alunas que passarão os próximos 6 anos se dedicando à formação médica. Agora, o próximo passo é começar a busca por um apartamento na capital mineira e organizar a mudança.

Ao g1, a mãe da nova universitária da UFMG disse estar muito orgulhosa da filha.

“Eu e minha família estamos muito felizes e realizados com esta conquista dela. Acompanhamos de perto todo o esforço, dedicação, renúncias. Ela é muito esforçada e focada no que quer. Sempre sonhou com a medicina, desde pequena. Essa aprovação é recompensa de todo empenho dela”.

Rotina de estudos

Nascida em Brockton, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, ela se mudou para Virginópolis, região do Vale do Rio Doce, aos 7 anos, com o pai e a mãe brasileiros.

Em 2021, foi selecionada no Coluni, deixando a casa dos pais para morar em Viçosa, onde deu início ao ensino médio.

Logo após a nota mil, ela explicou à reportagem que, apesar do excelente desempenho, a redação não era a matéria em que tinha mais afinidade. “Tinha muito mais facilidade em matemática e química”, disse, não querendo revelar a nota total que tirou no exame.

Ela também contou como foi a preparação:

“Estudei bastante durante todo o ensino médio, mas, no terceiro ano, foquei mais no Enem. Acordava cedo e estudava todos os dias. Fazia uma redação por semana, o que deu aproximadamente 40 no ano passado”.

Em 2023, a estudante também conquistou duas medalhas de prata e bronze durante a Olimpíada Mineira de Química, além de ter sido destaque em outras premiações acadêmicas.

A jovem também era aluna de um curso preparatório de redação em Viçosa. Segundo a professora Giovana Berbert, Samille sempre foi uma aluna extremamente dedicada.

“Ela era muito humilde, recebia críticas de bom grado, querendo saber quais pontos podiam ser melhorados”.

