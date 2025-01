Alunos de escola pública do Pará celebram aprovações em 2025

Cerca de 38 alunos da Escola Estadual Albanízia de Oliveira Lima, em Belém, foram aprovados na Universidade Federal do Pará e nesta manhã eles serão recepcionados pelo corpo docente para uma breve comemoração, além de pegar o certificado de conclusão do ensino médio e assinar a documentação que eles precisam para dar entrada na matrícula. | Foto: Irene Almeida / Diário do Pará

Conheça alguns dos 38 alunos da Escola Estadual Albanízia de Oliveira Lima aprovados para a UFPA.

Osonho de ingressar na Universidade Federal do Pará (UFPA) tornou-se realidade para 38 alunos da Escola Estadual Albanízia de Oliveira Lima, em Belém. Na segunda-feira (27), alguns dos calouros retornaram ao local para receber o certificado de conclusão do ensino médio e foram recepcionados com alegria pelos professores e pela direção da escola para celebrar suas conquistas.

Entre os cursos, nas plaquinhas estavam: engenharia mecânica, terapia ocupacional, economia, pedagogia, cinema e audiovisual, letras – inglês, arquivologia, farmácia, e artes visuais. Para os alunos, o dia marca mais do que o fim de uma etapa: é o início de uma jornada de possibilidades.

A professora de Língua Portuguesa, Ione Franco, está à frente da disciplina na Escola Albanízia há 13 anos. Para alcançar o retorno significativo nas redações, ela adotou o método de “Construção e Reconstrução de Textos”.

“É um processo que começa no início do ano letivo. Trabalho com eixos temáticos, textos dissertativos argumentativos e um acompanhamento individualizado. Cada aluno é único e isso exige muita dedicação, tanto dentro quanto fora da sala de aula. Esses resultados mostram que estamos no caminho certo”, compartilhou.

“A base sólida é fundamental”, ressaltou França Júnior, professor de Matemática, que é docente há 18 anos, mas está na unidade há quase 2 anos. “Desenvolvi um projeto de alfabetização matemática para fortalecer o básico dos alunos. A partir daí, conseguimos alcançar resultados expressivos, como o desempenho das aprovações no vestibular, mantendo uma nota média de 700. Ver esses jovens alcançando seus sonhos é muito gratificante”.

O diretor da Escola Albanízia, Theo Queiroz, destacou o orgulho de ver tantos alunos conquistando uma vaga na universidade pública. E celebrou o crescimento expressivo nos números de aprovados na UFPA. “Neste ano, tivemos 38 alunos aprovados de primeira em uma das universidades mais renomadas. É um salto significativo em relação ao ano passado, quando foram 15 aprovados”.

“É um reflexo do trabalho coletivo, do esforço de cada professor e, principalmente, da dedicação dos estudantes. Hoje é um dia para celebrar, mas também para reafirmar nosso compromisso com a educação de qualidade”, afirmou, sobre a atribuição do sucesso que, segundo ele, tem um “trabalho pedagógico focado, o suporte das políticas públicas e o envolvimento das famílias”.

Conquistas

Educação física

Apaixonado por vôlei, Lian Oliveira, 17 anos, conquistou uma vaga em Educação Física, realizando o sonho de trabalhar com saúde e esporte. Ela dividiu a rotina entre escola e cursinho; e apesar da insegurança inicialmente na área de redação, alcançou 900 pontos, sua maior nota no exame. “Minha maior felicidade foi ver minha avó orgulhosa. Estava dormindo na hora do resultado e ela me acordou muito feliz. Todo o esforço valeu a pena”, contou.

Artes visuais

Desde pequeno, Cláudio Menezes, 18, tem afinidade com o desenho e as artes. Ele precisou conciliar os estudos e trabalho, garantindo o primeiro lugar no curso de Artes Visuais na categoria de cotas em que se candidatou. “Eu não esperava tanto porque não fiz o Enem como treineiros nos anos anteriores. Mas quando vi meu nome na lista, estava no trabalho, foi uma sensação de gratidão e vitória. A celebração em casa envolveu a vizinhança inteira”, descreveu ele, que teve a comemoração no bairro em que mora, no Curió-Utinga.

Terapia ocupacional

Morador do bairro do Tapanã, Cauê Santos Anjos, 18, sempre sonhou em atuar na área da saúde. Desde o segundo ano do ensino médio, iniciou sua preparação focada em disciplinas como Matemática. No terceiro ano, dividiu sua rotina entre a escola e um cursinho, e sua dedicação foi recompensada com uma nota de 960 na redação.

“Sempre quis ajudar pessoas a se recuperarem após traumas físicos ou melhorarem suas condições de vida. Escolhi Terapia Ocupacional também por acreditar que a área ainda precisa de mais profissionais”. Apesar das dificuldades, como longos trajetos e a falta de condições financeiras, ele se manteve resiliente. “Essa aprovação é muito gratificante. Eu lutei muito. E já sabendo ali o que estava por vir, porque a caminhada foi longa e, de certa forma, difícil. Muitos desafios, muitos dias enfrentando sol e chuva”, relatou.

Farmácia

Com uma aptidão voltada para as matérias de química e biologia, Ellen Souza, 18, encontrou no curso de Farmácia a união de suas matérias favoritas e um caminho para, no futuro, se tornar perita criminal. “Foi um ano difícil, cheio de pressão, mas o apoio da minha família e dos amigos me manteve firme. Mesmo quando pensei em desistir, nunca abandonei meus objetivos”. Após conquistar a aprovação na UFPA, Ellen reafirmou sua escolha pela Farmácia, mesmo aguardando pelo resultado de Enfermagem na Universidade do Estado do Pará (Uepa). “Farmácia é do meu coração”, declara.

Pedagogia

João Henrique Damasceno, 19, sempre teve uma forte ligação com a educação. Inicialmente interessado em Jornalismo, ele encontrou sua verdadeira vocação por Pedagogia ainda no ensino fundamental. “Desde o sexto ano, sonho em ser pedagogo e trabalhar com educação, pois acredito que ela é transformadora”, afirma. A redação foi seu ponto forte no Enem, com 900 pontos, que, segundo ele, foram fundamentais para sua aprovação. “É uma sensação incrível de orgulho para minha família e para mim, especialmente pelas dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Estou com tudo pronto para essa nova fase”.

Arquivologia

Aos 17 anos, Ellen Letícia Marques é caloura do curso de Arquivologia. Ela conta que sempre pensou no futuro ao escolher sua área de atuação. Com a ajuda dos professores da própria Escola Albanízia, que ofereciam aulas extras aos sábados, ela conseguiu atingir 960 na redação.

“Arquivologia foi uma escolha estratégica, pois sei que é um campo com muitas oportunidades em concursos públicos. Quero algo que me garanta estabilidade e crescimento”, explica. Apesar de também ter se inscrito em Letras, ela garante: “Se tivesse que escolher hoje, ficaria com Arquivologia. Sou uma pessoa que gosta de organizar as coisas, limpar, deixar tudo bonitinho, e principalmente com restaurar”.

Ciências contábeis

Davi Medeiros, 18 anos, comemorou a aprovação na hora da disponibilização de uma estrutura colocada no momento da divulgação do listão, dentro da própria UFPA. Nossa equipe do DIÁRIO, inclusive, entrevistou o Davi no local, no dia 24. Aprovado em Ciências Contábeis, ele encontrou na área um interesse natural.

Ele valorizou a organização e o planejamento durante sua preparação para o Enem, lembrando da escola como principal fonte de conhecimento. “Tive professores que me inspiraram e que enxergaram meu potencial mesmo nas situações mais desafiadoras. Eu tirei 920 na redação. Sempre vou valorizar cada incentivo que recebi ali. Esse resultado não é só meu, mas de todos que me ajudaram nessa caminhada”, declarou.

