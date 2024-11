Unidade da Agência Nacional de Mineração (ANM) fecha em Itaituba (PA)

(Foto: Reprodução) – Segundo o vereador Peninha, o prédio, será devolvido à Prefeitura Municipal de Itaituba

O objetivo de acabar com os garimpos na região está cada vez mais se concretizando. Além das operações permanentes no combate aos garimpos ilegais da região, agora o Governo Federal FECHOU o (Escritório) Unidade Avançada da Agência Nacional de Mineração (ANM) em Itaituba. Mas de 5.000 processos tramitam nesta unidade.

“O fechamento desta unidade vem sendo propalado alguns meses, porém, devido a pressão política, conseguimos que ficasse aberta e funcionando mais perto das atividades minerais. É lamentável, que um órgão tão importante para nossa economia, tenha suas atividades encerradas em Itaituba. Em vez de fechar, era para incrementar, com mais técnicos para tirar na ilegalidade dezenas de garimpos na região”, frisou Peninha.

A informação chegou ao conhecimento do vereador Peninha na manhã desta sexta-feira (08). O edil não ficou surpreso com a medida do Governo Federal, pois o Governo Federal sempre se manifestou contrário ao garimpo e o fechamento deste órgão em Itaituba mostra a falta de interesse na legalização da atividade garimpeira na região.

Segundo Peninha, “a ordem procedente de Brasília, foi do fechamento a partir do dia 1º de novembro, porém, só hoje tomamos conhecimento. O prédio, será devolvido à Prefeitura Municipal de Itaituba. Os carros serão leiloados e os equipamentos eletrônicos levados para a Superintendência do órgão em Belém. Esta medida visa dificultar a legalização do garimpo. Agora se algum interessado quiser legalizar a atividade mineral na região, deve procurar a Superintendência em Belém”, afirmou Peninha.

“Mas uma vez fica patente a falta de compromisso do Governo Federal com a nossa região”, afirmou Peninha. “O governo Federal só arrocha a nossa vida aqui, não traz uma alternativa para a nossa sobrevivência e ainda tem quem defenda”, continuou o parlamentar. “Vamos agora viver só de bolsa família e outros programas, sem poder trabalhar. Qual nosso futuro?”, indagou o edil.

Fonte: Jeferson Miranda – Portal Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/11/2024/10:51:42

