Unifesspa oferece plantão psicológico à comunidade de Marabá

Ação ocorrerá na quinta-feira (15), a partir das 8h, e não precisa de agendamento.

Na próxima quinta-feira (15), a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) vai realizar um plantão psicológico para atender estudantes, professores, técnicos administrativos, trabalhadores terceirizados e pessoas da comunidade externa à universidade. Os atendimentos acontecerão no Centro de Psicologia Aplicada da Faculdade de Psicologia da Unifesspa (CPSI/Fapsi), em Marabá, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

A ação contará com 15 plantonistas, sendo psicólogos egressos da Unifesspa, estudantes concluintes que integram o Grupo de Estudos e Atendimentos Psicanalíticos em Marabá (Geapsi), além de profissionais voluntários. A iniciativa faz parte das comemorações pelo aniversário de 10 anos da universidade.

Quem pode participar e como vai funcionar

Qualquer pessoa, acima de 18 anos, poderá solicitar o serviço durante o horário de funcionamento do plantão, sem necessidade de agendamento;

Os atendimentos serão feitos por ordem de chegada, com sessões de até 50 minutos;

Para a comunidade dos campi fora da sede, os atendimentos serão realizados de forma on-line, pela plataforma google meet;

Durante o acolhimento, os participantes poderão receber encaminhamentos e informações sobre outros serviços psicológicos disponíveis na Unifesspa e na rede de saúde da região.

O objetivo é oferecer à comunidade acadêmica e à sociedade uma alternativa de intervenção psicológica que acolha as pessoas no momento de sua necessidade, ajudando-as a lidar melhor com seus recursos e limites.

Trata-se de um atendimento breve e imediato voltado a quem sente necessidade de uma escuta profissional. Não se configura como psicoterapia, mas oferece uma oportunidade de acolhimento aos pacientes em seus diversos sofrimentos, seja mediante situação emergencial ou eventual.

Serviço: Plantão psicológico na Unifesspa

Acolhimento e escuta psicológica gratuita e aberta a toda a comunidade

Data: quinta-feira, 15 de junho

Horários: 8h às 12h e 14h às 17h

Local: Centro de Psicologia Aplicada (CPSI) – antigo Nupsi – Avenida Paulo César Fonteles de Lima Filho (antiga avenida dos ipês), s/n° – Cidade Jardim

