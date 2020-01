Hospitais no Pará promovem semana especial sobre empoderamento do farmacêutico

*Entre os dias 20 e 24 de janeiro, unidades gerenciadas pela Pró-Saúde promovem debate sobre entrega de valor para a sociedade*

O empoderamento do farmacêutico no ambiente hospitalar será um dos assuntos presentes no debate que envolverá mais de 500 profissionais da área, durante a segunda edição de Farmácia Hospitalar, promovido pela Pró-Saúde, uma das maiores instituições filantrópicas de gestão de saúde do Brasil.

Entre 20 e 24 de janeiro, nove hospitais gerenciados pela Pró-Saúde no Pará participarão de uma série de atividades sobre o tema “Entrega de valor da farmácia clínica para a sociedade”. O evento busca reforçar a valorização no atendimento clínico, marcando o Dia Nacional do Farmacêutico, comemorado em 20 de janeiro.

A proposta é dar sequência ao processo de aprimoramento da atividade farmacêutica e seus benefícios para a assistência ao paciente, em contraposição à uma percepção antiga de ação que resumia o trabalho ao controle e dispensa de medicamentos.

“O objetivo dessa semana é reconhecer o farmacêutico como um profissional fundamental no ambiente hospitalar. Trata-se do empoderamento do farmacêutico, das suas decisões e do seu conhecimento na assistência ao paciente”, ressalta o diretor Médico Corporativo da Pró-Saúde, Fernando Paragó.

Hospitais do Pará realizam ações especiais

Nas unidades gerenciadas pela entidade em todo o País, cerca de 1 milhão de atendimentos são realizados mensalmente. O farmacêutico é corresponsável pela assistência, com atribuições que incluem o diálogo com a equipe médica e de enfermagem sobre o tratamento realizado do paciente.

No Pará, fazem parte da semana especial os hospitais localizados em Altamira, Ananindeua, Barcarena, Belém, Marabá e Santarém. As unidades pertencem ao Governo do Estado, sendo gerenciadas pela Pró-Saúde. Os hospitais localizados em Canaã dos Carajás e Parauapebas também irão desenvolver atividades.

Confira a programação abaixo.

Hospital Regional Público da Transamazônica: A programação na unidade em Altamira pretende envolver todas as idades nas ações previstas durante a semana, com atividades de aferição de pressão, coleta de material escolar para doação e até sessão de cinema.

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência: Em Ananindeua, entre os dias 20 e 21, os profissionais da área apresentam uma encenação teatral sobre atendimento ao paciente,processos da farmácia, além de um quis sobre alta hospitalar. Nos dias 23 e 24, haverá apresentações sobre mitos e verdades sobre medicamentos e situações de contraindicações nas internações para os pacientes e acompanhantes.

Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan: A programação será realizada para colaboradores e população, com palestras na unidade nos dias 20 e 24, e nas Unidades Básicas de Saúde nos dias 22 e 23. Assuntos sobre armazenamento, validade, posologia e administração no horário correto de medicamentos serão abordados.

Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo: A unidade, em Belém, promove palestras que irão abordar o papel do profissional no ambiente hospitalar.

Hospital Público Estadual Galileu: Também localizado em Belém, o hospital contará com atividades lúdicas e treinamentos entre os colaboradores.

Hospital Regional do Sudeste do Pará: Entre os dias 20 e 21, em Marabá, palestras sobre a importância da farmácia clínica e os perigos da automedicação será apresentada aos colaboradores, pacientes e estudantes da área. Nos dias 22 e 23, o hospital promove visitas nas unidades de internação. No dia 24, haverá uma palestra sobre a evolução e perspectivas sobre a profissão.

Hospital Regional do Baixo Amazonas: Em Santarém, a programação irá contar com palestras e minicursos voltados ao público interno e externo. As palestras pretendem abordar a atuação farmacêutica na promoção do uso racional de medicamentos, entre outros assuntos.

Hospital 5 de Outubro: Na unidade em Canaã dos Carajás, a ação contará com ações para envolver colaboradores e usuários. Entre elas, no dia 20, será realizado concurso de frases e a atividade lúdica. Nos dias 21 e 22, terá palestras sobre como evitar interações entre alimentos e medicamentos e descarte correto de remédios. Nos dias 23 e 24, as atividades envolvem ações de farmacologia e nutrição e a entrega do prêmio do concurso de melhores frases da semana.

Hospital Yutaka Takeda: Em Parauapebas, a segunda edição do evento contará com palestras e atividades lúdicas como apresentação teatrais sobre o processo de assistência farmacêutica e blitz de conhecimento. Nos dias 23 e 24, haverá palestras sobre a importância da farmácia clínica hospitalar e o uso de racional de medicamentos, além da sua importância para sociedade.

**Retrospectiva**

Em 2019, na primeira semana voltada a área da farmácia pela Pró-Saúde, o tema escolhido partiu do Desafio Global de Segurança do Paciente, lançado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que projeta reduzir, em um período de cinco anos, os danos evitáveis associados a medicamentos.

Para alcançar as diretrizes, a entidade lançou novas metas de assistência ao paciente, reestruturando e consolidando a atividade farmacêutica nas unidades gerenciadas. A evolução na organização permitiu que fossem realizadas ações que proporcionam, inclusive, melhorias na relação custo-benefício, com resultados que serão disseminados pela entidade a partir desta segunda edição de Farmácia Hospitalar.

Um dos resultados envolve o Hospital Regional do Baixo Amazonas, na região amazônica. A unidade promoveu uma economia de R$ 1,3 milhão, após adotar um método de organização do uso de medicamentos denominado farmacoeconomia.

A estratégia adotada pelo Hospital Regional, localizado em Santarém (PA), buscou otimizar a utilização de medicamentos e melhorar a assistência ao paciente. A mudança, realizada na aplicação de ferramentas e métodos de trabalho, foi refletida diretamente ao usuário, gerando economia de recursos, mas ampliando o número de atendimentos, além de reduzir o tempo de espera para o início de quimioterapias.

A economia gerada com a gestão de medicamentos também proporcionou investimentos em profissionais na unidade, mantida pelo Governo do Estado, sendo gerenciado desde 2008 pela Pró-Saúde.

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica com mais de 50 anos de existência na gestão de serviços de saúde e administração hospitalar. Com 16 mil colaboradores, é uma das maiores do mercado. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 22 cidades de 11 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde).

