Unindo turismo e gastronomia, Prefeitura de Santarém realiza mais uma edição do Festival do Charutinho

(Foto:Reprodução) – A Prefeitura de Santarém realiza o XIX Festival Gastronômico do Charutinho, de 10 a 12 de novembro na Comunidade de Ponta de Pedras, localizada a cerca de 36 quilômetros de distância do centro do município de Santarém.

O evento é uma realização da Associação de Moradores Nossa Senhora das Graças, comunidade de Ponta de Pedras Eixo Forte (AMNSG), em parceria com a Prefeitura, através das Secretarias de Turismo (Semtur), Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Cultura (Cultura), Agricultura e Pesca (Semap), Urbanização e Serviços Públicos (Semurb), Meio Ambiente (Semma) e Saúde (Semsa).

A abertura oficial é no sábado, dia 11 de novembro, às 10h30.

O festival une turismo e gastronomia, com a potencialidade para o turismo de praia e sol. Por ter um potencial turístico de base comunitária de grande relevância, Ponta de Pedras desponta com um dos mais belos cenários amazônicos e é detentora de riquezas culturais e naturais.

O festival tem como objetivo valorizar o potencial gastronômico e turístico da comunidade Ponta de Pedras, fortalecendo e resgatando a cultura local, além de promover a socialização e integração dos comunitários e visitantes.

Fonte:Agência Santarém e / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/10/2023/09:15:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...