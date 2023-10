Boates, bares e estabelecimentos são alvo de operação em Marabá (PA)

Abordagem durante a ação em Marabá, PA. — Foto: PC-PA

Policiais fiscalizaram a presença de menores de idade nos estabelecimentos. Ação prendeu duas pessoas.

Boates, bares, casas noturnas e estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas foram alvo de uma operação integrada em Marabá, no sudeste do estado durante a última semana.

A Polícia Civil (PC) confirmou as informações e disse que as equipes fiscalizaram as documentações dos locais e a presença de menores de idade nesses locais, durante a sexta-feira (27) e o sábado (28).

De acordo com a corporação, uma pessoa foi presa em flagrante por alcoolemia e outra por alcoolemia e porte ilegal de arma; 34 veículos foram apreendidos; houve 90 autuações por infrações de trânsito e 14 autuações contra estabelecimentos comerciais.

“O desenvolvimento das atividades contou com a colocação de barreiras em pontos diversos e estratégicos da cidade, observando possíveis rotas de fuga e com o apoio de policiais em motocicletas para ações rápidas”, detalhou a PC, que contabilizou 96 agentes envolvidos na operação.

Ainda de acordo com a PC, a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) também participou da fiscalização nos estabelecimentos em relação à presença de menores e o consumo de bebidas alcoólicas.

“Com vistas à segurança dos frequentadores, foram observados itens essenciais, tais como saídas de emergência, rotas de fuga e outras medidas preventivas que ficam a cargo do Corpo de Bombeiros”, completou os policiais.

