Inscrições para o concurso do INPE começam nesta terça; são 93 vagas e salários de até R$ 16 mil

Os aprovados podem atuar em quatro unidades administrativas do país – (Foto:Reprodução).

Oportunidades são destinadas para atuar em quatro unidades administrativas do país

Começam nesta terça-feira (31), a partir das 16h, as inscrições para o concurso público do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Os interessados em se candidatar a uma das 93 vagas devem se cadastrar no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame, até o dia 4 de dezembro.

Estão sendo ofertadas 43 vagas para pesquisador adjunto e uma para pesquisador associado. Nesses cargos, o salário inicial é de R$ 6.710,29, podendo chegar a R$ 16.134,86.

Há ainda 49 vagas para tecnologista júnior e pleno, com salário inicial de R$ 5.211,48, mas que pode chegar a R$ 12.634,13 dependendo da formação do candidato.

Durante a inscrição, os candidatos à vaga de pesquisador adjunto e pesquisador associado pagam taxa de R$ 140 e R$ 160, respectivamente. Para o cargo de tecnologista júnior, o valor cobrado é de R$ 110, enquanto para tecnologista pleno, R$ 130.

Pesquisador adjunto e associado:

32 vagas em São José dos Campos (SP),

11 em Cachoeira Paulista (SP)

1 em Santa Maria (RS)

Tecnologista:

31 vagas em São José dos Campos (SP),

16 em Cachoeira Paulista (SP) e

2 em Cuiabá (MT).

Provas

Para concorrer a uma das vagas, é necessário ter graduação completa nas áreas específicas de atuação descritas no edital. As provas objetivas e discursivas devem ocorrer entre 26 de maio e 2 de junho de 2024.

Fonte: O Liberal e / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/10/2023/09:05:44

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...