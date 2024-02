Urso polar dormindo em iceberg ganha concurso Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano

Organizado pelo Museu de História Natural de Londres, o concurso recebeu mais de 75 mil votos ao redor do mundo.

A vencedora do concurso Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano de 2024 foi uma imagem feita por Nima Sarikhani, “Cama de Gelo”, que mostra um jovem urso polar dormindo em um iceberg flutuando no mar.

O concurso deste ano recebeu um número recorde de votos ao redor do mundo, com mais de 75.000 de fãs de fotografia da vida selvagem votando nas 25 imagens que concorriam ao prêmio.

“A imagem de Nima é de tirar o fôlego e comovente, e nos permite ver a beleza e a fragilidade do nosso planeta. A imagem instigante é um lembrete claro do vínculo integral entre um animal e seu habitat e serve como uma representação visual dos impactos prejudiciais do aquecimento climático e da perda de habitat”, declarou o diretor do Museu de História Natural de Londres, Douglas Gurr.

Este slideshow necessita de JavaScript.

A expedição na qual Nima estava passou três dias procurando ursos polares em meio à espessa neblina do arquipélago Svalbard, na Noruega. De última hora, a expedição decidiu mudar de rumo e foi em direção ao gelo marinho, onde encontraram dois ursos polares.

Um dos jovens machos subiu em um pequeno iceberg e, usando suas patas, o arranhou para construir uma cama para si.

A foto de Nima faz parte das cinco imagens finalistas, que estão na galeria acima e ficarão expostas no site e presencialmente no Museu de História Natural de Londres, que organiza e produz o concurso.

