Usina de etanol de milho deve produzir 200 milhões de litros por ano em MT

A indústria promete utilizar o capim Brachiaria plantado em áreas de lavoura e pasto degradado da própria empresa, garantindo sua autossuficiência.

Inauguração é presvista para 2020. — Foto: TV Centro América

A região de Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá, deve receber a instalação de uma usina para a produção de etanol a base de milho, com inauguração prevista para 2020.

A indústria será 100% sustentável, com capacidade de produção de 200 milhões de litros de etanol à base de milho por ano, além de farelos para ração animal (DDGS e DDG) que serão usados regionalmente.

As licenças ambientais, aprovadas desde 2018, já foram liberadas para a indústria, que promete utilizar o capim Brachiaria plantado em áreas de lavoura e pasto degradado da própria empresa, garantindo sua autossuficiência.

Diferente de outros grupos econômicos que produzem etanol de milho no estado, a indústria é mato-grossense e vai agregar valor à cadeia do milho. A construção do novo empreendimento vai movimentar a região, com a geração de emprego e renda e recolhimento de impostos, que por ano deve gerar cerca de R$ 36 milhões somente de ICMS.

A transformação de milho em etanol é um mercado promissor em Mato Grosso, líder na produção do grão no país.

Na safra 2017/2018 o estado produziu 26,3 milhões de toneladas de milho, conforme dados do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). Além de agregar valor ao cereal, a usina de etanol de milho impulsiona cadeias produtivas, com níveis de poluição muito menores comparadas aos combustíveis fósseis.

Segundo dados da União Nacional do Etanol de Milho (Unem), até 2028, Mato Grosso deverá produzir 10% de todo o etanol brasileiro, com futuro investimento em um álcoolduto para transportar o combustível até os grandes centros do Sudeste.

Por G1 MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...