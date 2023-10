Vaca de R$ 21 milhões a mais cara do mundo será clonada

(Foto:Reprodução) – O animal tornou-se a vaca da raça Nelore mais valorizada do mundo, alcançando um preço astronômico de R$ 21 milhões. E, agora, segundo informações confirmadas, Viatina 19 será clonada.

No mundo da agricultura e dos leilões de gado, ocasionalmente surgem momentos marcantes que atraem a atenção de fazendeiros, de investidores e do mundo. E foi exatamente isso que aconteceu quando a matriz Nelore teve uma de suas cotas de 33% arrematada em um leilão neste ano.

Viatina 19 FIV Mara Móveis entrou, definitivamente, para a história da pecuária de elite e também para o Guiness World Book – O Livro dos Recordes. O animal tornou-se a vaca da raça Nelore mais valorizada do mundo, alcançando um preço astronômico de R$ 21 milhões. E, agora, segundo informações confirmadas, o animal terá “cópias”.

Quem confirma a informação é um dos três proprietários de Viatina 19, o pecuarista e criador de gado elite Neyrismar Antonio Pereira, o Ney Pereira, de 47 anos, dono da fazenda Napemo, de Uberaba (MG), e Ele explica que a intenção deles – condomínio formado pela Casa Branca, Napemo e HRO – é assegurar a genética perfeita do animal [Viatina 19] para dobrar, triplicar ou até quadruplicar a produção.

Ainda segundo as informações, outro fator que levou a decisão de clonar o matriz é criar uma espécie de “seguro da genética”, já que o valor da cobertura máxima oferecida pelas seguradoras para animais de elite só pode ser de até R$ 300 mil. É importante ressaltar que o valor da cobertura pode depender de diversos fatores, incluindo o valor do animal, sua raça, histórico de saúde e outros elementos que afetam o risco.

O custo da clonagem é de aproximadamente R$ 90 mil, conforme esclarece o criado de gado elite, Ney Pereira. Mesmo sendo aplicada em bovinos no Brasil há quase uma década, a técnica ainda enfrenta muitos obstáculos.

Viatina, por exemplo, já foi submetida a cinco processos de clonagem, sendo que dois clones nasceram, mas infelizmente não sobreviveram por muito tempo. Espera-se que em breve, novos procedimentos sejam realizados, com a meta de conseguir três ou quatro clones no futuro próximo.

Viatina-19 nasceu em 17 de janeiro de 2019, em Nova Iguaçu de Goiás (GO), e é filha de Landau da Di Gênio e Viatna 03 FIV Mara Móveis. Sua trajetória nas pistas inclui os títulos de Reservada Grande Campeã Expoinel Minas 2022, Grande Campeã da Expoinel Minas 2021 e Reservada Grande Campeã da Expoinel 2020.

A recordista é conhecida pela qualidade de sua progênie, em 12 meses faturou para o condomínio R$ 6.849.000,00 com a venda de 13 prenhezes, 1 aspiração e 50% da bezerra História FIV Napemo. Entretanto, ela não parou por ai, o animal quebrou seu próprio recorde ao ter uma aspiração vendida por mais de R$ 1,5 milhões em oferta única e internacional.

A recente venda de 33% da cota de Viatina 19 FIV Mara Imóveis mostrou o valor inegável do gado Nelore de Elite no Brasil e o alto preço que os espécimes com genética de primeira linha têm no mercado.

A sociedade passou a ser composta por Agropecuária Napemo, Casa Branca Agropastoril e Nelore HRO. Atualmente, o animal esta alojado na fazenda Napemo, onde ela deve ficar até o fim do ano. A propriedade é de Ney Pereira, primeiro a investir alguns milhões para se tornar um dos três sócios. O contrato prevê um ano sob os cuidados do último dono e depois rodízio entre os criatórios.

A vaca de 53 meses, Viatina 19, já está entre as melhores vacas Nelore da história. O preço pago por esse animal excepcional não apenas comprova a qualidade da raça no país, mas também repercute no mercado global de gado, solidificando a reputação do Nelore como uma raça valiosa e procurada em todo o mundo.

Mas o trio de donos não tem mais interesse em vender aspirações, apenas prenhezes. A transferência de embrião de Viatina para uma vaca barriga de aluguel custou R$ 500 mil no ano passado, mas rendeu R$ 620 mil depois da valorização recorde do animal em junho.

Em sua primeira geração, Viatina 19 produziu Karisma FIV AL Canaã, Terceira Melhor Bezerra Expoinel MG 2023, comercializada por R$750.000,00 aos 90 dias de idade, HDF Burguesa FIV CBA, 1° Prêmio Expozebu 2023, HDF Baviaera FIV CBA 3° Prêmio Expozebu 2023, Pietra FIV J Mata Velha, comercializada 50% no Elo de Raça 2023 por R$ 1 milhão.

Viatina 19

O preço da Viatina 19 FIV Mara Imóveis representa uma conquista significativa para o Nelore, uma raça de gado muito apreciada – presente em 80% do maior rebanho comercial do mundo – e reconhecida mundialmente por suas qualidades excepcionais.

Suas características distintivas incluem pelagem branca brilhante, pele solta e uma proeminente corcova acima dos ombros. A raça Nelore é conhecida por sua notável tolerância ao calor, uma característica atribuída principalmente à sua pelagem, que reflete uma ampla gama de comprimentos de onda de luz, e às suas glândulas sudoríparas diferenciadas.

Essa raça é originária da Índia e recebeu o nome do distrito indiano de Nellore, no estado de Andhra Pradesh. Atualmente é uma das raças mais importantes no Brasil, principalmente devido à sua robustez e à sua capacidade de se desenvolver bem em forragens de baixa qualidade, devido ao seu metabolismo eficiente.

svg%3E

Cuidados especiais com Viatina 19, a vaca mais cara do mundo

Na propriedade, Viatina 19 é monitorada por câmeras e conta com proteção de segurança armada durante todo o dia e noite. Ela recebe banhos diários com um xampu especial para seu tipo de pelo, e quando o clima esfria, a água do banho é morna. Em breve, terá um espaço de banho renovado com piso emborrachado.

Seu cuidado VIP inclui a aplicação de óleo de girassol para manter suas orelhas e grãos hidratados. Viatina tem seus cascos tratados, ou “faz as unhas”, de três a quatro vezes anualmente. Ela possui um veterinário e cuidador exclusivo, além de um espaço pessoal para pastar e uma baía adaptada. Esta baía é construída com várias camadas, incluindo pedra brita, carvão, areia e palha de arroz, proporcionando conforto e ajudando na absorção da urina.

Sua dieta é rigorosamente planejada: consome aproximadamente 40 kg de ração enriquecida com proteína e outros alimentos por dia. Esta dieta é estruturada por um endocrinologista para garantir que ela mantenha um peso saudável e esteja sempre ativa. Atualmente, Viatina 19 pesa 1 tonelada, tendo perdido 100 kg em relação ao ano anterior. O custo para manter todos esses cuidados fica entre R$ 5 mil e R$ 6 mil mensais.

Fonte: CompreRural e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/10/2023/08:29:37

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

