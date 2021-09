Vacinação contra a Covid-19: Pará recebe mais 139.020 doses da Pfizer e Astrazeneca

Chegada novas doses na madrugada desta terça-feira, 31, no Pará — Foto: Reprodução/Agência Pará

Essa é a 71ª remessa de vacinas contra o coronavírus recebida pelo governo paraense.

O Pará recebeu na madrugada desta terça-feira (31) uma nova remessa de doses da vacina contra a Covid-19. No total, são 139.020 doses, sendo 36.270 da Pfizer e 102.750 da Astrazeneca.

A Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) organiza a logística de distribuição para as regionais e municípios, o que pé feito com auxílio de aviões, barcos e também por terra. Não foi informado prazo para que as doses sejam todas entregues.

Essa é a 71ª remessa de vacinas contra a Covid-19 enviada pelo Ministério da Saúde ao estado paraense. Ao todo, o estado recebeu desde janeiro 8.334.950 doses de imunizantes, das quais 2.498.310 são da CoronaVac/Sinovac, 3.777.050 da Oxford/AstraZeneca, 1.921.140 da Pfizer e 138.450 da Janssen.

Ainda conforme o governo, até a noite de segunda-feira (30). 3,8 milhões de pessoas receberam a primeira dose de vacina contra a Covid e 2,1 milhão delas também a segunda dose.

O Estado iniciou a aplicação de reforço em idosos institucionalizados e alguns municípios estão aplicando a primeira dose em adolescentes enquanto que outros, como a capital, focam esta semana em aplicar a segunda dose.

