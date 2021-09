Preço da carne bovina continua apresentando alta, aponta Dieese

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O preço da carne bovina consumida pelos paraenses e comercializada em açougues, mercados municipais e supermercados continua apresentando alta de acordo com uma pesquisa divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos (Dieese) divulgada nesta terça-feira (31). Segundo o balanço o produto ficou mais caro nos sete primeiros meses do ano.

You May Also Like