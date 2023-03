Vacinação contra a varíola dos macacos começa na próxima segunda (13); veja quem pode ser imunzado

A estratégia e o público prioritário para vacinação foram acordados com os estados e municípios (Foto:Reprodução/ Canvas).

Está prevista para a próxima segunda-feira (13), o início da campanha de vacinação contra a mpox, mais conhecida como varíola dos macacos. A informação foi confirmada pela secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel.

A imunização será destinada às pessoas com maior risco de evolução para as formas graves da doença. Segundo o Ministério, a estratégia e o público prioritário para vacinação foram acordados com os estados e municípios.

Poderão ser vacinadas pessoas que vivem com HIV/Aids que apresentam status imunológico identificado pela contagem de linfócitos T CD4 inferior a 200 células nos últimos seis meses. A condição de baixa imunidade aumenta os riscos do agravamento da doença. De acordo com a pasta, este público representa atualmente cerca de 16 mil pessoas em todo o país.

O imunizante é destinado a adultos com 18 anos ou mais, com esquema recomendado de duas doses a serem administradas com quatro semanas de intervalo.Também serão imunizados os profissionais que atuam nos laboratórios em contato com o vírus, como medida preventiva. Para a vacinação pré-exposição, é recomendado um intervalo de 30 dias com qualquer vacina previamente administrada.

Além desses, também está prevista a vacinação para pessoas que tiveram contato direto com os fluidos e secreções corporais de casos suspeitos ou confirmados para a doença, como profilaxia pós-exposição.

Nessas situações, cujo principal objetivo é bloqueio da transmissão, a recomendação é que aplicação seja realizada independentemente da administração prévia de qualquer imunizante.

A vacina MVA-BN, também chamada de Jynneos, Imvamune ou Imvanex, é produzida pela empresa dinamarquesa Bavarian Nordic, sendo um dos principais imunizantes comercializados e já em uso em parte da Europa e nos Estados Unidos no atual surto da doença.

Considerada de terceira geração, a vacina Jynneos apresenta perfil de segurança aprimorado e apresenta menor capacidade de provocar reações adversas. A formulação utiliza linhagens atenuadas do vírus vaccinia modificado da cepa Ankara, que está relacionado ao vírus da varíola. A vacina possui prazo de até 60 meses de validade quando conservada entre -60 e -40°C.

Por:Jornal Folha do Progresso /Com informações de Luciana Carvalho em 08/03/2023/15:30:00

