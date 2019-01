(Foto:© Ricardo Moraes / Reuters)- Diretor da mineradora destacou ainda que “quem estiver com familiares desaparecidos receberá a doação prontamente”

Vale anuncia doação de R$ 100 mil a cada família de vítimas

Em entrevista coletiva no final da tarde desta segunda-feira (28), o diretor-executivo de Finanças e Relações com Investidores da Vale, Luciano Siani, falou sobre as ações tomadas pela mineradora após a tragédia em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

De acordo com o diretor, a Vale vai fazer uma “doação emergencial” de R$ 100 mil a todas as famílias de vítimas, que, segundo ele, não tem a ver com indenização. “Sabemos que o valor nesses casos seria muito maior”, afirmou.

Siani destacou ainda que “quem estiver com familiares desaparecidos receberá a doação prontamente”.

O diretor da Vale também ressaltou que a empresa vai compensar o município de Brumadinho e colocará uma cortina de retenção no rio para tentar conter a contaminação dos rejeitos.

Fonte:Notícias ao Minuto Brasil

