Vale Gás: benefício volta a ser pago em fevereiro; veja o calendário

O Auxílio Gás dos Brasileiros, benefício que tem como objetivo auxiliar os brasileiros de baixa renda na compra do gás de cozinha, voltará a ser pago neste mês de fevereiro.

O calendário de pagamento varia de acordo com o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário. Confira o calendário do Vale Gás em fevereiro.

Para ter direito ao benefício, o cidadão deve estar inscrito no Cadastro Único e ter uma renda igual ou inferior a meio salário mínimo. Nem todos os brasileiros que cumprem os requisitos recebem o Vale Gás, que foi pago para cerca de seis milhões de famílias em dezembro de 2022.

O valor do Vale Gás varia de acordo com o valor médio nacional do botijão de gás de 13 quilos. Na última parcela paga, o valor do benefício foi de R$112. É possível consultar o Vale Gás pelo aplicativo Auxílio Brasil, clicando na opção “benefícios” e conferindo quais estão disponíveis. (Com informações do Gabriel Mansur).

Calendário do Vale Gás em fevereiro

Número Final do NIS Data de pagamento no mês

1 13

2 14

3 15

4 16

5 17

6 22

7 23

8 24

9 27

0 28

