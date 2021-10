Vale Gás de R$ 100 do Governo do Pará, não compra Gás em Novo Progresso

Governo do Pará paga a primeira parcela de R$ 100 do ‘Vale Gás’ — Foto: Divulgação

Em Novo Progresso o preço do botijão de gás de 13 quilos é de R$ 130.

Os 141 contemplados de Novo Progresso terão que completar o valor de R$ 30 para comprar a botija de gás que custa R$ 130.

“O auxílio Vale Gás atenderá aquelas famílias que são consideradas pelo Cadastro Único de extrema pobreza, o que soma cerca de 100 mil famílias em todo o Estado, totalizando um investimento do governo estadual de cerca de R$ 11 milhões. O programa é para viabilizar a compra de botijões de gás de 13 quilos para 98 mil famílias paraenses, que se encontram na faixa de extrema pobreza. O auxílio será concedido em duas cotas de R$ 100,00, disponibilizadas em forma de crédito pelo Banco do Estado do Pará (Banpará).

O Governo do Pará iniciou o pagamento da primeira parcela de R$ 100 do programa de transferência de renda “Vale Gás”, nesta quinta-feira (30/09).

O auxílio será concedido em duas cotas de R$ 100,00, disponibilizadas em forma de crédito pelo Banco do Estado do Pará (Banpará). O pagamento da primeira parcela foi dividido em dois dias.

Calendário de Pagamento do Programa Vale Gás

Nascidos nos Meses de: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril. Recebem no Dia 30/09/21

Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro e retardatários. Recebem no Dia 01/10/21

A lista das pessoas contempladas pelo programa é disponibilizada nos sites da Seaster e do Banpará.

‘Em Novo Progresso 141 pessoas foram beneficiadas com o Vale Gás, entre eles 32 são Indígenas”.

Vejam a lista dos contemplados de Novo Progresso

1. ADRIELE APOLINARIO DA SILVA

2. ALZIRA MONNEMACHER

3. ANA JULIA RAMOS DA SILVA

4. ANDERSON GABRIEL DIAS LOPES

5. ANDRADE DA SILVA OLIVEIRA

6. ANDREIA DA CONCEICAO

7. ANGELINA RIBERIRO

8. ANTONIA SOUSA BRITO

9. ANTONIO MARCOS VIEIRA DE MELO

10. AROLDO MARTINS DE OLIVEIRA

11. BEKUWYNHKRA KAYAPO

12. BEKWOIRATI KAIAPO

13. BEKWOY KRYN KAIAPO

14. BEKWYIPOI KAIAPO

15. BEPNGRI MEKRAGNOTIRE

16. BEPTUK KAYAPO

17. CARLEANDRA VASCONCELOS PARINTINS

18. CASSIA MICHELE ALVES MEIRELES

19. CLAUDIANA DE OLIVEIRA COELHO

20. CLEANE CARDOSO DA SILVA

21. CLEIA CLAUDIA ALVES LIMA

22. CRISTIANDERSSON GOMES MARTINS

23. DAIANA APARECIDA MAXIMIANO

24. DANIELE FERREIRA CARVALHO

25. DAVID MIRANDA

26. DEIVIANE DE PAULA COELHO ALBUQUERQUE

27. DELMIRA BATISTA CARDOSO

28. DERLILANDIA FERREIRA DE CARVALHO

29. DHARA DA SILVA ALVES

30. DIANA BARROS RODRIGUES

31. DINAIDE SOUSA DOS SANTOS

32. DORLY TOME DOS SANTOS

33. ELEIDE PEREIRA DOS SANTOS

34. ELIAS TEIXEIRA DA CONCEICAO

35. EUZA HENRIQUE DE OLIVEIRA

36. EVANICE DA SILVA OLIVEIRA

37. FABIANA DA SILVA DIAS

38. FRANCEMARY DA CONCEICAO SILVA PINHEIRO

39. FRANCINALDA BORGES DA SILVA

40. FRANCINEIDE DA CONCEICAO E CONCEICAO

41. FRANCISCO ALVES DA SILVA

42. FRANCISCO ARAUJO GOMES

43. FRANCISCO CALDEIRA

44. FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

45. FRANCISCO SOARES DA CUNHA

46. GRACIETE VANUZA GOMES NASCIMENTO

47. IANQUE DE CASTRO COSTA

48. IOLANDA DOS SANTOS RIBEIRO

49. IOLANE LIMA DE MORAIS

50. IRACILDA FIRMINO CRUZ

51. IREDJAKRE IREKPORETI

52. IREPRO MEKRAGNORTIRE

53. IRERO MEKRAGNOTIRE

54. IZA GABRIELA DE SOUZA DA SILVA

55. IZAURA ALVES DE LIMA TORRES

56. JAMILSON SOUZA RODRIGUES

57. JENIZA NUNES DOS SANTOS

58. JESSICA ALVES

59. JESSICA DANDARA SILVA DE ALMEIDA

60. JESSICA TEIXEIRA CASARIN

61. JORDANE DA SILVA PEREIRA

62. JOSE CALDAS SANTOS ALMEIDA

63. JUAREZ GONCALVES DA SILVA

64. JULIANA PICOLOTO DE MEDEIROS

65. KAIBETI MEKRAGNOTIRE

66. KAKARY MEKRAGNOTIRE

67. KARLA BIANKA VASCONCELOS PARINTINS

68. KATIA DE ALMEIDA

69. KELE DOS SANTOS DE CASTRO

70. KOKOKRITI KAYAPO

71. KORA KAIAPO

72. LEOCADIA PODSIAD

73. LEONILDO EVANGELISTA DA SILVA

74. LETICIA MARCAL DA SILVA

75. LEUDE SILVA REIS

76. LOSLANE PORTO COSTA

77. LUANE DO NASCIMENTO LEITAO DA SILVA

78. LUCIA DE JESUS

79. LUIZ ANTONIO DA SILVA

80. LUSIA GUILHERME DA CUNHA

81. MANGRI KAYAPO

82. MARCIA NASCIMENTO NUNES

83. MARELI DE FATIMA DA CRUZ

84. MARIA ANTONIA DE SOUZA

85. MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA DA SILVA

86. MARIA DAS GRACAS MATIAS SILVA

87. MARIA DE FATIMA ARRAZ NASCIMENTO

88. MARIA DE NAZARE DA SILVA COUTINHO

89. MARIA FERREIRA DAS NEVES

90. MARIA IVONETE GOMES DOS REIS

91. MARIA JOSE SAMPAIO DE SOUZA

92. MARIA LUCIMAR RODRIGUES

93. MARIA LUCIMAR SILVA DAS CHAGAS

94. MARIA MAGNOLIA DA SILVA BARROSO

95. MARIA VANEZA SANTOS DA SILVA

96. MARISA JORDENE DOS SANTOS SILVA

97. MARTA DE MELLO HESPER

98. MICHELE BARROS LOUZEIRO

99. MIRIAN DE LUCENA DOS SANTOS

100. MOREREK KAYAPO

101. NAIANE DE SOUSA GONCALVES

102. NAZILDA FRANCISCA CAETANO DA SILVA

103. NEIDE VANIA DA SOLIDADE SOUSA

104. NGANHOTOTI KAYAPO

105. NGOIADUJ MEKRAGNOTIRE

106. NGONHO KAYAPO

107. NGREIJET MEKRAGNOTIRE

108. NGREIKAMORO KAYAPO

109. NHAGUEK KAYAPO

110. NHAKAJKEP MEKRAGNOTIRE

111. NHAKANHO KAYAPO

112. NHAKAPRY MEKRAGNOTIRE

113. NHAKO KAYAPO

114. NHAKRAI MEKRAGNOTIRE

115. NHAKRYT KAIAPO

116. NHAKUETI KAYAPO

117. NHAKUPURE KAYAPO

118. NHOKOTI KAYAPO

119. NILDE OLIVEIRA SANTOS

120. NOELY TEREZINHA GUAREZ

121. NOEMI SOARES WILLE

122. OYO KAYAPO

123. PANHTYK KAYAPO

124. PARIKATIRE KAYAPO

125. PATRICIA CIREVANE MAFRA DAMASCENA

126. PATRICIA MARCHEZINI

127. ROSELIR SANTANA PEDROSO

128. ROSIANE BARBOSA DOS SANTOS

129. SABINA CARDOSO LIMA

130. SARAH JANE CASTRO DO NASCIMENTO

131. SELMA FERREIRA DA SILVA

132. SHAIENY CARVALHO DOS SANTOS

133. SIRLEI ALMEIDA DA SILVA BARROSO

134. SOLANGE DA SILVA RIBEIRO

135. TERESA PRASNIEVSKI

136. TEREZA ANTUNES HARTHOPFF

137. THAIS SILVA BEZERRA

138. TUI KAIAPO

139. VERONICA DOS ANJOS SILVA

140. VILMAR DE CASTRO LOPES

141. WILMAENY LEMOS FREIRES

Preço do Gás

Somente em 2021, o aumento do gás de cozinha foi de quase 30% até o mês de setembro, sendo cinco vezes mais do que a inflação acumulada no período. Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o valor médio do botijão de 13 kg era de R$ 75,29 no final de 2020, e em 2021 foi para R$ 96,89, chegando a ser encontrado por mais de R$ 130 em algumas regiões do país, como já registrado na cidade de Novo Progresso-PA.

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta semana que o preço do gás seria reduzido à metade. Mas especialistas dizem que isso não é possível porque há variáveis que influenciam o preço dos combustíveis que não podem ser controladas, como o preço do petróleo.

Gás Liquefeito de Petróleo

O gás liquefeito de petróleo, mais conhecido como GLP ou gás de cozinha, adquirido pelas distribuidoras, pode ser revendido para o segmento industrial (geralmente a granel, utilizando caminhões-tanque) ou para clientes dos segmentos comercial, residencial e institucional (a granel ou engarrafado em cilindros ou botijões). No preço do botijão pago pelos consumidores nos pontos de revenda também estão incluídos os custos e as margens de comercialização das distribuidoras e dos pontos de revenda.

A tabela abaixo compara o preço praticado nas refinarias da Petrobras e o preço cobrado dos consumidores em vários estados do país.

Vejam a tabela

Veja, no vídeo abaixo, como é o processo de produção da gasolina e como se dá a formação do preço pago na bomba.

