WhatsApp, Instagram e Facebook ficam fora do ar nesta segunda-feira

WhatsApp parou de funcionar e não deixa mandar mensagens pelo computador ou celular; Instagram e Facebook também têm problemas

O WhatsApp enfrenta instabilidade nesta segunda-feira (4). Na versão web, a mensagem de erro exibida é “5xx Server Error”. Algumas pessoas veem o texto “Conectando ao WhatsApp”. Já nos apps para celular Android e iPhone (iOS), ao tentar mandar um conteúdo, apenas o símbolo do relógio é exibido, indicando que a conversa não foi enviada. Procurado pelo TechTudo, o WhatsApp respondeu que está “trabalhando para que tudo volte ao normal o quanto antes”

De acordo com o Downdetector, site que monitora o funcionamento de plataformas e aplicativos, o problema teve início às 12h20 de hoje, com um pico de quase 30 mil reclamações. No Twitter, usuários também reportam o mau funcionamento do app de mensagens e a queda do Instagram e Facebook. O tema já é o assunto mais comentado do Brasil.



Em comunicado oficial em sua conta no Twitter, a empresa informou, às 13h16, que está trabalhando para resolver o o problema e agradeceu a paciência dos usuários.

Estamos cientes de que algumas pessoas estão enfrentando problemas com o WhatsApp no momento. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal e enviaremos uma atualização aqui o mais rápido possível. Obrigado pela sua paciência!

