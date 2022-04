Vândalos furtam vidraça de jazigo no cemitério São Francisco em Itaituba (PA)

(Foto: Weslen Reis/Plantão) – O caso foi registrado no cemitério do km 6 da rodovia transamazônica

Na maioria das vezes um túmulo bem cuidado é a última expressão de carinho que pode ser ofertada ao ente querido que partiu para o descanso eterno. Mas em Itaituba, no sudoeste do Pará, essa tradição tem sido interrompida por atos de vandalismo que vem ocorrendo nos cemitérios da cidade.

No cemitério São Francisco no KM 6, rodovia transamazônica perímetro urbano de Itaituba tem sido alvo de constates ataques por partes de vândalos, recentemente um jazigo teve toda a sua vidraçaria quebrada. O vigilante do cemitério diz que não é possível cuidar de maneira eficaz de toda a área que corresponde ao cemitério. (As informações são do Plantão 24Horas News).

Ele reclama ainda de algumas aberturas que facilitam o acesso de vândalos no local, disse que muitos usam a área apara uso de entorpecente, ele inclusive que já teve ferramentas e pertences roubados durante seu período de trabalho.

“Roubaram minha maquita, de vez enquando some alguma coisa aí acho que está na hora de fazerem alguma coisa, alguma melhoria neste cemitério.

A gente ver as pessoas mas a gente não conhece, qual é o propósito delas aqui dentro. Tem pessoas de bem é tem pessoas de mal”. Disse o vigia do cemitério.

O cemitério estava sendo roçado por uma equipe de seminfra.

