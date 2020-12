Vaquinha virtual organizada por coronel Héldson Tomaso que disputou prefeitura de Santarém, não atingiu a meta

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Coronel não conseguiu nem o engajamento positivo em vídeo exibido através do qual pede dinheiro a seus apoiadores, tendo apenas um comentário e 69 curtidas no Facebook.

Na vaquinha de Tomaso a meta de arrecadação era R$ 50 mil, mas finalizou com apenas 6% da meta alcançada. Ele só conseguiu arrecadar R$ 3.065, com ajuda de 29 pessoas que enviaram doações.

