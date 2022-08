Funcionária acusa empresário de importunação sexual durante expediente de trabalho, em Itaituba

(Foto: Reprodução )- Na tarde desta terça-feira (09), por volta das 15h, uma jovem identificada como Dulcimara Gomes dos Santos, de 18 anos, realizou uma denúncia contra seu ex-patrão sob as acusações de assédio sexual praticada por ele durante o expediente de trabalho, em uma loja de roupas localizada na travessa Lauro Sodré, centro de Itaituba, oeste do Pará.

De acordo com a vítima, o proprietário da loja teria pedido que ela experimentasse algumas roupas, com o intuito de divulgar as peças em um grupo da loja. Ainda segundo Dulcimara, enquanto fazia a troca das peças, o empresário que não teve nome divulgado, começou elogia-la, afirmando que a mesma “era bonita”.

Ao entrar no vestiário para fazer a troca das roupas, o patrão teria também entrado no local e passado a mão nos seios e nas nádegas de Dulcimara, tentando beijá-la à força.

Ainda segundo a vítima, no mesmo instante ela pediu demissão e o pagamento do valor referente aos dois dias trabalhados. Ao sair do local, o suspeito fez vários pedidos de desculpas à Dulcimara.

De acordo com o registro de ocorrência, Dulcimara teria começado a trabalhar no estabelecimento na última segunda-feira (08), após anúncio da vaga ser publicado nas redes sociais.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), onde foi aberto um inquérito para apurar os fatos. O empresário foi intimado a depor.

Por:Jornal Folha do Progresso em 10/08/2022/11:51:17

