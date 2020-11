Vasco empata com Fortaleza em São Januário e deixa o Z4 do Brasileiro

Debaixo de muita chuva, Vasco e Fortaleza empataram sem gols na noite desta quinta-feira, em São Januário, em partida recuperada da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes buscaram o gol durante os 90 minutos

Com ambos tentando se afastar da zona do rebaixamento, o resultado não foi bom para ninguém O Vasco deixou o Z4 e está na 16ª colocação, entretanto tem os mesmos 23 pontos do Red Bull Bragantino, primeiro dentro da zona da degola. O Fortaleza é o 12º, com 25 pontos.

A equipe carioca continua sua busca pela recuperação na tabela no domingo, diante do São Paulo no Morumbi. Já o Fortaleza permanecerá no Rio de Janeiro e no domingo encara o Botafogo, no Nilton Santos.

O Jogo – Embora jogando em casa, o Cruzmaltino foi pressionado no primeiro tempo pelo Fortaleza. A equipe cearense teve mais a bola, fechou a etapa com 67% e agrediu mais. Bem na defesa, o Vasco atacou pouco e não deu trabalho para o goleiro Felipe Alves.

A primeira oportunidade do jogo foi do Fortaleza. Escanteio cobrado da esquerda e Jackson cabeceou, mas a bola foi em cima de Fernando Miguel.

O Vasco respondeu cinco minutos depois na cobrança de uma falta da intermediária pela direita. Léo Gil levantou na área e Cano cabeceou de costas para o gol. A bola foi a meia altura e Felipe Alves segurou firme.

Aos 25, em escanteio pela direita, o Fortaleza quase abriu o placar. Bola levantada no primeiro pau e Bruno Melo cabeceou no canto. Fernando Miguel pulou e fez boa defesa.

O Vasco equilibrou o jogo no segundo tempo e foi mais incisivo. O Fortaleza, entretanto, continuou com boa presença ofensiva e deu trabalho a Fernando Miguel.

Na melhor chance do Vasco, Gustavo Torres invadiu a área pela direita e chutou, mas Felipe Alves fez boa defesa, aos 25.

O Fortaleza respondeu no minuto seguinte, num chute de Bergson. O atacante recebeu na direita da área, cortou para dentro e bateu forte no canto. Fernando Miguel fez grande defesa e evitou o gol.

A equipe cearense quase marcou o gol da vitória aos 41. Em bela estocada pela esquerda, Bruno Melo invadiu a área e cruzou. Bergson, na pequena área e sem goleiro, não alcançou.

Gazeta Esportiva (foto: Rafael Ribeiro/assessoria)

