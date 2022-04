Veículo com registro de roubo é apreendido pela PRF em galpão no município de Itaituba

Veículo com registro de roubo/furto em Pernambuco foi encontrado pela PRF em Itaituba, no Pará — (Foto: Divulgação/PRF)

Diante do crime de receptação, o veículo foi conduzido pela até a delegacia de Polícia Civil.

A Polícia Rodoviária Federal de Santarém, oeste do Pará, apreendeu na sexta-feira (23) em Itaituba, região sudoeste, um veículo com sinais identificadores adulterados, que possui registro de roubo/furto desde 2020.

A PRF até o veículo após denúncia. Durante a averiguação da suspeita de veículo clonado em um galpão no Km 5, terceira rua, no bairro de Jardim Aeroporto, os policiais rodoviários encontrado um veículo Toyota Hilux de ano/modelo 2019/2020, de cor branca.

No procedimento de identificação veicular, a equipe percebeu que alguns elementos identificadores do veículo possivelmente estavam alterados. Após análise aprofundada nos demais elementos, a equipe identificou o número chassi original, que remetia a um veículo com registro de roubo/furto ocorrido na cidade de Taquaritinga do Norte (PE) em abril de 2020.

Diante do crime de receptação, o veículo foi conduzido pela até a delegacia de Polícia Civil de Itaituba e apresentado à autoridade policial para os procedimentos previstos no Código de Processo Penal. (A informação é do G1 Samtarém)

Por:Jornal Folha do Progresso em 23/04/2022/07:37:57

