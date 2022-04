Professora é morta pelo irmão com golpe de facão em Itaituba; Vídeo

O Caso aconteceu neste domingo 24de abril de 2022 na cidade de Itaituba no oeste do Estado do Pará.

Rainilson Manoel Menezes Silva, foi preso em flagrante delito, acusado de ter assassinado a própria irmã na rua 10 do Bairro Bela Vista em Itaituba-Pará.

Ranilson foi preso assumiu o crime e disse ter matado com golpe de facão a professora Rosinete Menezes,de 55 anos, disse que a sua irmã o havia causado raiva por isso surtou e desferiu o golpe na mesma.

A polícia militar foi acionada, mas ao chegar no local o acusado já havia sido contido por um policial à paisana.

A vítima, ainda se encontrava com vida foi levada pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional, com um corte profundo na cabeça e no braço direito à onde a mesma não resistiu e veio a óbito por volta de 12h0min.

Na delegacia, o acusado deu entrevista segundo informações e que o mesmo tomava remédio controlado. o acusado ficara à disposição da justiça. (A informação é do Blog jhonnynoticias.blogspot)

A prefeitura de Itaituba publicou nota de pesar veja

** NOTA INTERNA ** Foi com extrema surpresa e consternação que os servidores públicos da educação de Itaituba tomaram ciência do incidente que vitimou a professora Rosinete Menezes, neste domingo, 24 de abril. A Secretaria Municipal de Educação, através do secretário Amilton Pinho, torna facultado a segunda-feira em todas as escolas do município, em gesto de Luto na Educação e como forma de reconhecer tão relevante trabalho realizado pela professora em nossas escolas municipais. Que Deus possa confortar a família e amigos nesse momento de dor. SEMED

