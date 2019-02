Veículos colidem em rotatória no centro de Novo Progresso

(Foto:Lucas Oliveira via WhatsApp) – Por volta das 10h55mn deste sábado (24), ocorreu um acidente no cruzamento das Avenidas Orival Prazeres e Jamanxim, no centro da cidade de Novo Progresso, entre dois veículos; um veiculo Fiat Uno de cor vermelha, condutor não identificado, e um Fiat Uno Preto condutor não identificado.

Segundo informações de ambos os condutores, o veiculo Fiat Uno Preto seguia na Orival Prazeres sentido saindo do supermercado Castanha, rumo ao centro , e quando já fazia a rotatória foi atingido pelo veiculo Fiat Uno Vermelho , que saiu da rodovia Br 163 para avenida Jamanxim. Com o impacto o Fiat Vermelho adentrou a rotatória, vindo a colidir com o Fiat Uno Preto.

Ambos veículos ficaram danificados , o fiat vermelho perdeu a parte frontal.

Ninguém ficou Ferido.

Fonte Jornal Folha do Progresso (Fotos:Lucas Oliveira via WhatsApp)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...