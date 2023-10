Veja a previsão de nuvens em todo o Brasil para a hora do eclipse

Cobertura de nuvens vai impedir de ver o eclipse em muitas cidades do Sudeste enquanto no Nordeste o cenário será muito favorável

O Brasil e as Américas terão a oportunidade de observar neste sábado um espetáculo celestial com um eclipse anular do Sol. O fenômeno astronômico ocorre quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, e o seu diâmetro aparente está menor do que o Sol. Assim, a sombra da Lua não cobre totalmente o Sol criando um “anel de fogo” no céu.

O mapa acima mostra a projeção de nebulosidade do modelo meteorológico norte-americano GFS para 15h deste sábado em todo o Brasil. Como se observa, muitas áreas do país terão nebulosidade no horário, embora o sol apareça em grande número de cidades brasileiras. Nas áreas mais densamente povoadas do país, no Sudeste, haverá muitas nuvens. As regiões Norte e Nordeste devem ser os locais do país para melhor observação do eclipse, entretanto na Região Norte se espera maior nebulosidade. Já no Nordeste, as condições do céu serão muito favoráveis à observação do fenômeno em diversos locais da região. No Sul, o eclipse será parcial.

Leia mais>Eclipse solar anular será visível em todo o Brasil neste sábado; veja o horário do fenômeno nas capitais

Em Porto Alegre, onde o fenômeno começa às 15h51 e termina às 17h39 com pico às 16h47, a previsão é de sol com chance de algumas nuvens esparsas. Em Florianópolis, que verão o eclipse das 15h47 até 17h44 com máximo às 16h48, muitas nuvens baixas e médias. Já em Curitiba, que terá o eclipse parcial entre 15h42 e 17h48 com máximo às 16h48, também se espera grande quantidade de nuvens para prejudicar a observação. Na Região Sudeste, igualmente o eclipse será parcial. Na cidade de São Paulo, o eclipse ocorre das 15h40 até 17h50 com máximo às 16h49. O céu na capital paulista durante o evento terá muitas nuvens baixas, especialmente em bairros mais ao Sul da cidade.

Na cidade do Rio de Janeiro, que terá o fenômeno entre 15h43 e 17h50 com pico às 16h50, terá igualmente abundante nebulosidade. Em Vitória, com eclipse entre 15h41 e 17h43, e máximo às 16h50, a tarde terá da mesma forma grande quantidade de nuvens no céu. Belo Horizonte será a capital do Sudeste com melhor condição de nebulosidade. O fenômeno será visto na capital mineira entre 15h37 e 17h57 com máximo 16h49. O céu terá sol e nuvens esparsas. No Centro-Oeste, Campo Grande (14h21 a 16h51 com máximo às 15h43), sol e nuvens altas, mas muitas nuvens do tipo Cirrus. Em Cuiabá (14h12 a 16h52 com máximo às 15h38), tempo mais aberto com sol e algumas nuvens. Em Goiânia (15h25 a 17h54 com máximo às 16h45), sol e nuvens com momentos de maior nebulosidade. Em Brasília (15h25 a 17h54 e máximo às 16h45), tempo aberto e muito sol.

No Nordeste do Brasil, Salvador (15h33 a 17h31 com máximo às 16h48), condições do céu ótimas com tempo aberto e escassa nebulosidade. Em Aracaju (15h32 a 17h24 com máximo às 16h48), sol e poucas nuvens. Em Maceió (15h32 a 17h17 e máximo às 16h48), sol e nuvens com chuva isolada. Em Recife (15h31 a 17h13 e máximo às 16h47), sol e nuvens esparsas. Em João Pessoa (15h31 a 17h13 com máximo às 16h46), sol e nuvens com momentos de maior nebulosidade. Em Natal (15h29 a 17h13 e máximo às 16h45), sol e nuvens com momentos de maior nebulosidade.

Em Fortaleza (15h23 a 17h25 com máximo às 16h42), muito sol e tempo aberto. Em Teresina (15h18 a 17h43 e máximo às 16h41) sol e poucas nuvens. Já em São Luís (15h13 a 17h47 e máximo às 16h37), sol e nuvens.

No Norte, Macapá (14h56 a 17h44 com máximo às 16h27) terá uma tarde de sol e nuvens esparsas. Boa Vista (13h28 a 16h44 com máximo às 15h08), sol e nuvens. Em Palmas (15h16 a 17h54 e máximo às 16h41), tempo aberto e nebulosidade escassa. Em Belém (15h04 a 17h47 com máximo às 16h32), sol e nuvens com momentos de maior nebulosidade durante o eclipse. Em Porto Velho (13h43 a 16h45 com máximo às 15h21), sol e nuvens esparsas durante a tarde. Por fim, na cidade de Manaus (13h40 a 16h43 com máximo às 15h19), sol e nuvens com períodos de maior nebulosidade durante a tarde e abundante presença de fumaça de queimadas. (Com foto de capa da NASA)

