Eclipse solar anular será visível em todo o Brasil neste sábado; veja o horário do fenômeno nas capitais

Faixa de anularidade passará por estados do Norte e Nordeste. Fenômeno será parcial no restante do país.

O Brasil vai poder acompanhar neste sábado (14) o eclipse anular do Sol e nas regiões Norte e Nordeste será possível ver o eclipse completo. Esse fenômeno astronômico ocorre quando a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, e o seu diâmetro aparente está menor do que o Sol. Como a sombra da Lua não cobre totalmente o Sol, cria-se um “anel de fogo” no céu.

Alguns estados estão na faixa de anularidade – onde o eclipse será completo. Veja quais são:

Amazonas

Pará

Maranhão

Piauí

Ceará

Tocantins

Paraíba (a capital João Pessoa está na faixa)

Pernambuco

Rio Grande do Norte (a capital Natal está na faixa)

🚫E ATENÇÃO: Nunca olhe diretamente para o Sol. Um eclipse solar só pode ser observado com óculos específicos para a visualização do fenômeno, filtro especial ou olhando para o reflexo do Sol. Nada de usar placas de raio X, filmes fotográficos, celulares ou outros artefatos.

Que horas o eclipse vai aparecer no céu?

O eclipse começará na parte da manhã e será observado primeiro na costa oeste dos Estados Unidos. O Brasil será o último país a assistir ao fenômeno astronômico, no período da tarde, que deve ter uma duração de duas horas. O ponto máximo terá cerca de cinco minutos. Na página Time and Date é possível consultar o horário na sua cidade.

Veja os horários do ponto alto do eclipse nas capitais:

Aracaju: 16h48

Belém: 16h32

Belo Horizonte: 16h49

Boa Vista: 15h08

Brasília: 16h45

Campo Grande: 15h43

Cuiabá: 15h38

Curitiba: 16h48

Florianópolis: 16h48

Fortaleza: 16h42

Goiânia: 16h45

João Pessoa: 16h46

Macapá: 16h27

Maceió: 16h48

Manaus: 15h19

Natal: 16h45

Palmas: 16h41

Porto Alegre: 16h47

Porto Velho: 15h21

Recife: 16h47

Rio Branco: 14h16

Rio de Janeiro: 16h50

Salvador: 16h48

São Luís: 16h37

São Paulo: 16h49

Teresina: 16h41

Vitória: 16h50

Próximos eclipses

O último eclipse anular do Sol ocorreu em junho de 2021, mas não foi visível do Brasil. O próximo fenômeno deste tipo ocorrerá em 02 de outubro de 2024, mas será visto no extremo sul da América do Sul e em áreas no oceano Pacífico.

O alinhamento de Lua, Terra e Sol volta a surgir no céu em 17 de fevereiro de 2026, mas só será visível praticamente na Antártica. Em 6 de fevereiro de 2027, ele poderá ser visto só lá no Chuí, no sul do Rio Grande do Sul.

